شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين عضو رابع في لجنة المراجعة بـ«رسن» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة رسن لتقنية المعلومات، اليوم، تعيين الدكتور طلال بن كمال الجديبي عضواً رابعاً في لجنة المراجعة.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، فإن العضوية تبدأ بتاريخ 25 أغسطس 2024م وتستمر حتى نهاية دورة المجلس الحالية.
وأفادت بأن الدكتور طلال حاصل على درجة الدكتوراة في الفلسفة من جامعة لندن – رويال هاي واي، ودرجة الماجستير في علوم المحاسبة من الجامعة الأمريكية في الولايات المتحدة الأمريكية، وشهادة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.
وبحسب البيان يمتلك الدكتور طلال خبرة لأكثر من 20 عاماً في الشؤون المحاسبية، وقاد العديد من عمليات التحول في الشؤون المالية والمحاسبية خلال مسيرته العملية في العديد من الشركات مثل شركة سدكو كابيتال وشركة الأهلي كابيتال وشركة ثقة وعمل كذلك في شركة PwC.
