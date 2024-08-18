شكرا لقرائتكم خبر عن «ثمار القابضة» توقع مذكرة تفاهم للاستحواذ على 50% من «مدار الخير» والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

وبحسب البيان تتوافق هذه الفرصة مع استراتيجية الشركة وخطة الاستثمار المُعلنة بالتنظيم المالي، فيما تتوافق مع رؤية المملكة والاهتمام بالأمن الغذائي، خصوصاً وأن الشركة تسعى دوماً إلى البحث عن الفرص التي تتميز بالربحية والنمو والاستمرارية.

وتدرس الشركة (ثمار) فرصة الاستحواذ على جزء من شركة مدار الخير بما لا يتجاوز 50% والعمل سوياً لاستخدام المزايا التنافسية لشركة مدار الخير في تطوير أعمالها بما يحقق تطلعات الشركاء، وبما يساهم في استدامة الاعمال ونموها، ومواكبة الطلب المتوقع المتزايد خلال السنوات القادمة.

ونوهت بالحصول على النقد اللازم لعملية الاستحواذ من خلال متحصلات زيادة رأس المال القادمة، ومن خلال السعي في الحصول على تمويلات اخرى أو المشاركة العينية باستخدام بعض أصول شركة ثمار الحالية.

وستحول مذكرة التفاهم إلى اتفاقية ملزمة في حال استكمال أعمال الفحص النافي للجهالة والتقييم العادل لقيمة الفرصة وقبول شركة ثمار التنمية القابضة بنتائجها ومخرجاتها

ونوهت شركة ثمار التنمية القابضة بحرصها في تنويع استثماراتها لتحقيق مستهدفاتها ذات العوائد المرتفعة والخطورة المنخفضة. وسوف تقوم الشركة بالإعلان عن أي تطورات بهذا الخصوص.

وأفادت بأن مدة المذكرة: سنة ميلادية قابلة للتجديد تلقائيا، مشيرة إلى أنه لا يمكن تحديد الأثر المالي. الدمام - شريف احمد - وقعت شركة ثمار التنمية القابضة مذكرة تفاهم غير ملزمة، اليوم، بمدينة الرياض مع شركة مدار الخير للتجارة.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، تمتلك شركة مدار الخير خبرة تتجاوز الخمسين عاماً في مجال تجارة المواشي الحية محلياً ودولياً واللحوم الطازجة وإنشاء وتشغيل وإدارة المحاجر الصحية، والنقل البري/البحري للمواشي، وإنشاء وتشغيل وإدارة المسالخ البيطرية، ودباغة وصناعة المنتجات الجلدية وصناعة منتجات اللحوموبحسب البيان تتوافق هذه الفرصة مع استراتيجية الشركة وخطة الاستثمار المُعلنة بالتنظيم المالي، فيما تتوافق مع رؤية المملكة والاهتمام بالأمن الغذائي، خصوصاً وأن الشركة تسعى دوماً إلى البحث عن الفرص التي تتميز بالربحية والنمو والاستمرارية.وتدرس الشركة (ثمار) فرصة الاستحواذ على جزء من شركة مدار الخير بما لا يتجاوز 50% والعمل سوياً لاستخدام المزايا التنافسية لشركة مدار الخير في تطوير أعمالها بما يحقق تطلعات الشركاء، وبما يساهم في استدامة الاعمال ونموها، ومواكبة الطلب المتوقع المتزايد خلال السنوات القادمة.ونوهت بالحصول على النقد اللازم لعملية الاستحواذ من خلال متحصلات زيادة رأس المال القادمة، ومن خلال السعي في الحصول على تمويلات اخرى أو المشاركة العينية باستخدام بعض أصول شركة ثمار الحالية.وستحول مذكرة التفاهم إلى اتفاقية ملزمة في حال استكمال أعمال الفحص النافي للجهالة والتقييم العادل لقيمة الفرصة وقبول شركة ثمار التنمية القابضة بنتائجها ومخرجاتهاونوهت شركة ثمار التنمية القابضة بحرصها في تنويع استثماراتها لتحقيق مستهدفاتها ذات العوائد المرتفعة والخطورة المنخفضة. وسوف تقوم الشركة بالإعلان عن أي تطورات بهذا الخصوص.وأفادت بأن مدة المذكرة: سنة ميلادية قابلة للتجديد تلقائيا، مشيرة إلى أنه لا يمكن تحديد الأثر المالي.