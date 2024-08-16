شكرا لقرائتكم خبر عن محمد نصر ضمن أقوى 100 رئيس تنفيذى فى المنطقة للعام الثانى على التوالى والان مع تفاصيل الخبر

اختارت مجلة فوربس الشرق الأوسط، المهندس محمد نصر، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة المصرية للاتصالات، ضمن قائمة أقوى 100 رئيس تنفيذى بمنطقة الشرق الأوسط لعام 2024، وذلك للعام الثاني على التوالي، وحل "نصر" فى المركز الرابع والخمسين.

قالت "فوربس"، إن القائمة السنوية لأقوى الرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط، تضم نخبة من القادة الذين تجاوز تأثيرهم حدود المعايير التقليدية لإدارة الأعمال، والذين يلتزمون بخلق قيمة مضافة للمساهمين وتحقيق نتائج مالية، ويراعون أيضًا تحقيق المصالح والأهداف الوطنية.

وأشارت المجلة، إلى أن المهندس نصر انضم إلى الشركة المصرية للاتصالات عام 2004، وتقلد العديد من المناصب حتى وصل إلى منصب الرئيس التنفيذي 2023. وأنه شغل منصب مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبنية المعلوماتية الدولية في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية في الفترة من مايو2020 إلى مارس 2023.

وقالت "فوربس"، إن منهجيتها في الاختيار اعتمدت على جمع المعلومات من إفصاحات أسواق المال، وتقارير الصناعة والتقارير السنوية للشركات، والبيانات المالية والمصادر الأولية الأخرى، وأن تصنيف الرؤساء التنفيذيين اعتمد على حجم تأثير الرئيس التنفيذي على المنطقة، والدولة التي يعمل فيها، والأسواق التي يشرف عليها، بالإضافة إلى خبرته في منصبه الحالي، وخبرته العامة، وحجم الشركة من حيث الإيرادات والأصول والقيمة السوقية، وإنجازات وأداء الرئيس التنفيذي في العام الماضي.