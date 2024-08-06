شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفعت بأكثر من 1%..تعرف على أسعار البترول اليوم والان مع تفاصيل الخبر

نشرت وزارة البترول والثروة المعدنية الأسعار العالمية للبترول اليوم الثلاثاء الموافق 6-8-2024.



وأشار تقرير وزارة البترول اليومى للأسعار العالمية للبترول إلى أن أسعار البترول العالمية اليوم الثلاثاء، ارتفعت بأكثر من 1% ، لتعوض خسائر الجلسة السابقة، نتيجة مخاوف بشأن الإمدادات وسط تصاعد الصراع في الشرق الأوسط وبيانات قوية لقطاع الخدمات في الولايات المتحدة، إضافة إلى خفض الإنتاج في حقل الشرارة النفطي بليبيا.



اسعار البترول

وسجلت أسعار خام القياس العالمى برنت 76.67دولار للبرميل.

وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 73.47دولار للبرميل .

وسجل خام أوبك 78.85دولار للبرميل.