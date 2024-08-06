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ارتفعت بأكثر من 1%..تعرف على أسعار البترول اليوم

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القاهرة - سامية سيد - كتبت – مروة الغول

الثلاثاء، 06 أغسطس 2024 08:00 م

نشرت وزارة البترول والثروة المعدنية الأسعار العالمية للبترول اليوم الثلاثاء الموافق 6-8-2024.


وأشار تقرير وزارة البترول اليومى للأسعار العالمية للبترول إلى أن أسعار البترول العالمية اليوم الثلاثاء، ارتفعت بأكثر من 1% ، لتعوض خسائر الجلسة السابقة، نتيجة مخاوف بشأن الإمدادات وسط تصاعد الصراع في الشرق الأوسط وبيانات قوية لقطاع الخدمات في الولايات المتحدة، إضافة إلى خفض الإنتاج في حقل الشرارة النفطي بليبيا.


اسعار البترول

 

وسجلت أسعار خام القياس العالمى برنت 76.67دولار للبرميل.

وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 73.47دولار للبرميل .

وسجل خام أوبك 78.85دولار للبرميل.

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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