شكرا لقرائتكم خبر عن عضو الشعبة التجارية يكشف الأسباب الحقيقية وراء وقف مبادرة سيارات المعاقين والان مع تفاصيل الخبر

كشف منتصر زيتون، عضو الشعبة العامة للسيارات بالغرفة التجارية، عن كواليس إلغاء استيراد سيارات المعاقين، موضحًا أن السبب المعلن حتى الآن توفير الحصيلة الدولارية والنقد الأجنبى فيما أن هناك أسباب أخرى وهى تلاعب بعض الأطراف واستغلال حالات العجز لدى المعاقين للحصول على سيارة من المبادرة.

وأوضح «زيتون»، فى تصريحات صحفية اليوم، أن البديل لإلغاء استيراد سيارات ذوى الهمم للتخفيف عن الحالات الإنسانية وأصحاب الإعاقة، كان ممكنا باستمرارها وتفعيل شروطها فالقانون يحمى هذه الفئة الأولى بالرعاية ويضمن عقاب أى شخص يتلاعب ويستغل المبادرة للتربح الشخصي.

واستطرد: "البعض استغل إعاقته وكان يبيع الخطاب الذى من خلاله يحصل على السيارة من المبادرة بل وصلت قيمة هذا الخطاب إلى 100 ألف جنيه، وهو المبلغ المالى الذى يستلمه حامله مقابل منح حق صرف سيارة من المبادرة لمن لا يستحق.

وأكد أنه وفقا لشروط المبادرة فلا يحق للمعاق إلا صرف سيارة واحدة عليها حظر بيع وعدم الحق فى التصرف بها لمدة خمس سنوات كضمان لعدم التلاعب ولتظل السيارة فى ملكية المعاق وباسمه 5 سنوات على الأقل.