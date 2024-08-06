شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة الدواجن اليوم.. أسعار الفراخ البيضاء فى الأسواق اليوم الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

استقرت بورصة الدواجن فى مصر اليوم الثلاثاء، بعد تراجع بشكل ملحوظ أمس الاول، ليبلغ سعر الفراخ البيضاء مستويات 70 جنيها تسليم أرض المزرعة ويصل السعر النهائى للمستهلكين 80 إلى 85 جنيها للكيلو تقريباً.



وقال سامح السيد رئيس شعبة الدواجن بالجيزة، إن أسعار الفراخ البيضاء فى المزرعة شهدت تذبذب واضح بعد هبوط ملحوظ منتصف الشهر الماضي ثم اتجه السعر للصعود مرة أخرى إلى مستوى 75 جنيها للجرام قبل أن ينخفض أمس إلى 70 جنيها ويستقر عند هذا المستوى.

وأشار إلى أن سعر البيض فى الأسواق سجل استقرارا عند 156 جنيها للبيض الأبيض و144 جنيها للبيض البلدى و155 للبيض الأحمر، ويضاف على هذه الأسعار تكاليف النقل ومكاسب التجار.