“أكوا باور” تحقّق صافي ربح بقيمة 927 مليون ريال في النصف الأول من عام 2024

أعلنت شركة أكوا باور عن النتائج المالية النصفية المنتهية بتاريخ 30 يونيو 2024، حيث بلغ صافي الربح الموحد لمساهمي الشركة الأم 927 مليون ريال، بزيادة قدرها 36% (243 مليون ريال)، مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي 2023، كما بلغت الإيرادات التشغيلية قبل احتساب الانخفاض في القيمة والمصروفات الأخرى خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي 1,389 مليون ريال، وذلك بزيادة قدرها 100 مليون ريال.

وسجلت الشركة إيرادات من خلال خدمات إدارة التطوير والبناء بقيمة 402 مليون ريال، وذلك نتيجةً لأرباح التخارج الجزئي من مشروعي “باش”، و”دازهنكيلدي” لطاقة الرياح في أوزبكستان.

وواصلت أكوا باور خلال النصف الأول من هذا العام 2024، تقدّمها بوتيرة سريعة في مجال تطوير الأعمال، وذلك من خلال تطوير مشروعات جديدة، مما أدى إلى إضافة قدرة إنتاجية تبلغ 10.5 جيجاواط من الطاقة المتجدّدة إلى محفظة الشركة، كما وقعت الشركة في شهر مايو من عام 2024 اتفاقية شراء طاقة مع الشبكة الكهربائية الوطنية في جمهورية أوزبكستان، لإنشاء مشروع محطة “آرال” المستقلّة لإنتاج طاقة الرياح بقدرة إنتاج تصل إلى 5 جيجاواط، بالإضافة إلى نظام تخزين الطاقة بالبطاريات، وتُعد محطة “آرال”، أكبر محطة لطاقة الرياح في آسيا الوسطى، والمشروع الخامس عشر للشركة في أوزبكستان.

وفي شهر يونيو من عام 2024؛ وقعت أكوا باور ثلاث اتفاقيات لشراء الطاقة ضمن مشروعاتها للطاقة الشمسية الكهروضوئية واسعة النطاق، بإجمالي استثمارات بلغت 12.3 مليار ريال في المملكة العربية السعودية، وبسعة إنتاجية 5.5 جيجاواط من الطاقة، وذلك في إطار الجولة الرابعة من الاتفاقية الإطارية الإستراتيجية الموقّعة بين صندوق الاستثمارات العامة، وشركة أكوا باور.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة “أكوا باور”: ماركو أرتشيلي :”تجدد نتائجنا المالية ثقتنا في متابعة أهدافنا الطموحة للنمو، كما تتيح لنا تسريع مهمتنا في توفير المياه والطاقة بشكلٍ مسؤول، وبأقل تكلفة ممكنة في كافة أنحاء العالم”.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في شركة “أكوا باور” عبدالحميد المهيدب: “رغم التحديات التشغيلية التي واجهتنا في عدد من مشاريعنا، أسهم التنوّع الذي نتميز به في قاعدة محفظتنا الحالية، ونموذج أعمالنا الناجح في تمكيننا من تحقيق نمو في إيراداتنا التشغيلية، وكذلك صافي الأرباح خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري”.

وكانت شركة أكوا باور قد حققت الإغلاق المالي في ثلاثة مشروعات رئيسة، هي؛ محطتي “طيبة”، و”القصيم” اللتان تعملان بتوربينات الغاز ذات الدورة المركّبة في المملكة، ومشروع محطة حصيان المستقلّة لتحلية المياه في دولة الإمارات العربية المتحدة، بإجمالي استثمارات بلغ 18 مليار ريال لـ “المشاريع الثلاثة مجتمعة”.

