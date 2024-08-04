أمانة الشرقية: إنجازات تنموية ومستهدفات تطويرية في رأس تنورة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_المنطقة الشرقية

تعتزم بلدية محافظة رأس تنورة البدء بعدة مشاريع مستهدفة للنصف الثاني من عام 2024م، يأتي من ضمنها مشروع إنشاء مسار صحي بالمحافظة، ومشروع تخفيض منسوب المياه الجوفية وتصريف مياه الأمطار، بالإضافة إلى أعمال السفلتة والأرصفة والإنارة بالمحافظة، ومشروع تأهيل التقاطعات المرورية للمرحلة الثالثة، ومشروع لوحات التسمية والترقيم، وتأهيل الحدائق المركزية، وتحسين أدوات وعلامات الطرق بالمحافظة، فيما حققت البلدية في النصف الأول من العام 2024م عدداً من الإنجازات التي ساهمت في النمو والازدهار بالمحافظة، والتي تهدف بدورها لتعزيز جودة الحياة بالمحافظة، وزيادة المساحات الخضراء، والأنسنة، وزيادة معدلات التشجير، بالإضافة إلى تأهيل المرافق العامة من ملاعب ودورات مياه، بهدف تحقيق رفاهية أفضل للمجتمع.

وأشارت الى أنها قامت بتطوير 7 تقاطعات خلال العام 2023م، وتطوير 4 تقاطعات خلال النصف الأول من العام 2024م، وتستهدف إنجاز 8 تقاطعات بنهاية هذا العام، يأتي ضمنها تأهيل تقاطع شارع الملك عبد الله بن عبد العزيز مع شارع الملك فيصل بن عبد العزيز، وتأهيل تقاطع شارع الملك عبدالله بن عبد العزيز، مع شارع الأمير محمد بن فهد، وتأهيل تقاطع شارع الملك فيصل بن عبد العزيز، مع شارع الملك سلمان بن عبد العزيز، ومشروع تطوير شارع الرياض، ومشروع تطوير شارع المدينة، وتطوير شارع نادي رأس تنورة، وشارع الملك سلمان بن عبد العزيز، لافتة الى أنها تقوم من خلال تطوير هذه الطرق الى تحسين جودة الطرق، وتحسين السلامة المرورية، وزيادة جودة الحياة بالمدينة، ورفع الكفاءة والسلامة المرورية للتقاطع من خلال أعمال الكشط والسفلتة، وأعمال السلامة المرورية، وأعمال الدهانات الحرارية.

وأضافت بأنها قامت بتأهيل ملعب حديقة الورود، وملعب حديقة الغروب، وملعب حديقة الأرجوان، وتحقيق المستهدف لها خلال العام، وذلك برفع جودة المرافق العامة، وزيادة معدلات الرضا للمجتمع، وزيادة الصحة العامة.

وأوضحت بأنه يجري العمل على تأهيل دورة مياه رقم 2 بالكورنيش، ودورة مياه حديقة الأرجوان، وجاء ضمن أعمالها الجارية مشروع تأهيل شارع الملك سعود بن عبد العزيز، وشارع الملك عبد العزيز، من خلال تطوير مسارات المشاة وتخصيص مناطق للتشجير والمسطحات الخضراء.

من جانب آخر تقوم البلدية بمشروع إنشاء مواقف لمنتزه العبير، تم فيه مراعاة مواقف لذوي الإعاقة، بالإضافة إلى رفع مستوى السلامة المرورية في أكثر من 20 مسار مشاة، و120 علامة حرارية، إضافة الى تأهيل أكثر من 124 لوحة من لوحات التسمية والترقيم، واللوحات الإرشادية.

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