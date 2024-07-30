شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع أرباح على مساهمي «الصناعات الكهربائية» عن النصف الأول من 2024 والان نبدء بالتفاصيل



وقالت الشركة في بيان على تداول

وأضافت أن حصة السهم من التوزيع 0.10 ريال، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 20%.

وأفادت بأن تاريخ الأحقية 1446-02-04 الموافق 2024-08-08، فيما سيكون تاريخ التوزيع 1446-02-24 الموافق 2024-08-28. الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة الصناعات الكهربائية، اليوم، توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من عام 2024م.وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية : إن إجمالي المبلغ الموزع 112.5 مليون ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 1.125 مليار سهم.وأضافت أن حصة السهم من التوزيع 0.10 ريال، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 20%.وأفادت بأن تاريخ الأحقية 1446-02-04 الموافق 2024-08-08، فيما سيكون تاريخ التوزيع 1446-02-24 الموافق 2024-08-28.