توزيع أرباح على مساهمي «الصناعات الكهربائية» عن النصف الأول من 2024

توزيع أرباح على مساهمي «الصناعات الكهربائية» عن النصف الأول من 2024

الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة الصناعات الكهربائية، اليوم، توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من عام 2024م.
وقالت الشركة في بيان على تداول : إن إجمالي المبلغ الموزع 112.5 مليون ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 1.125 مليار سهم.
وأضافت أن حصة السهم من التوزيع 0.10 ريال، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 20%.
وأفادت بأن تاريخ الأحقية 1446-02-04 الموافق 2024-08-08، فيما سيكون تاريخ التوزيع 1446-02-24 الموافق 2024-08-28.
