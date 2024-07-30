شكرا لقرائتكم خبر عن «نقي للمياه» توقع عقد شراء وتوريد خط إنتاجي لمياه الشرب المعبأة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت شركة نقي للمياه، اليوم، عقد شراء وتوريد خط إنتاجي لإنتاج مياه الشرب المعبأة وذلك استكمالاً لأعمال إنشاء مصنعها الجديد في منطقة جازان.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة الصفقة تقدر بنحو 20.125 مليون ريال، فيما وقعت العقد مع شركة مصنع الشرق الأوسط للمكائن المحدودة (ممكو).
وأضافت أن طريقة تمويل الصفقة ذاتيا من قبل الشركة دون الحاجة لأي تمويل خارجي.
ويأتي شراء الأصول محل الصفقة استكمالاً لخطة الشركة لإنشاء مصنع لمياه الشرب المعبأة في منطقة جازان، إّ سبق وأن أعلنت الشركة بتاريخ 23/5/2024 عن استئجار أرض صناعية في منطقة جازان لإنشاء مصنع جديد لإنتاج مياه الشرب المعبأة.
ويمثل هذا التعاقد استكمالاً لخطط الشركة للتوسع في مقراتها الإنتاجية وذلك بهدف توسيع عملياتها البيعية بشكل أكثر كفاءة في مختلف مناطق المملكة.
ويتوقع أن يسهم هذا الأصل محل الصفقة برفع الطاقة الإنتاجية للشركة بما يقارب 350 مليون عبوة سنوية ضمن ظروف الطاقة التشغيلية الطبيعية.
وتوقعت الشركة أن يبدأ الأثر المالي لهذا الخط الإنتاجي خلال النصف الثاني من عام 2025م.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة الصفقة تقدر بنحو 20.125 مليون ريال، فيما وقعت العقد مع شركة مصنع الشرق الأوسط للمكائن المحدودة (ممكو).
وأضافت أن طريقة تمويل الصفقة ذاتيا من قبل الشركة دون الحاجة لأي تمويل خارجي.
ويأتي شراء الأصول محل الصفقة استكمالاً لخطة الشركة لإنشاء مصنع لمياه الشرب المعبأة في منطقة جازان، إّ سبق وأن أعلنت الشركة بتاريخ 23/5/2024 عن استئجار أرض صناعية في منطقة جازان لإنشاء مصنع جديد لإنتاج مياه الشرب المعبأة.
ويمثل هذا التعاقد استكمالاً لخطط الشركة للتوسع في مقراتها الإنتاجية وذلك بهدف توسيع عملياتها البيعية بشكل أكثر كفاءة في مختلف مناطق المملكة.
ويتوقع أن يسهم هذا الأصل محل الصفقة برفع الطاقة الإنتاجية للشركة بما يقارب 350 مليون عبوة سنوية ضمن ظروف الطاقة التشغيلية الطبيعية.
وتوقعت الشركة أن يبدأ الأثر المالي لهذا الخط الإنتاجي خلال النصف الثاني من عام 2025م.