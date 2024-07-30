شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح «أسمنت أم القرى» تقفز 754% إلى 15.58 مليون ريال في الربع الثاني والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

وجاء ذلك على الرغم من ارتفاع المصروفات العمومية والإدارية وارتفاع مصروف الزكاة.

ويعود سبب ارتفاع صافي الربح خلال الربع الحالي من عام 2024م مقارنة بالربع السابق إلى الارتفاع في قيمة المبيعات، على الرغم من ارتفاع المصروفات العمومية والإدارية وانخفاض الإيرادات الأخرى.

وبحسب الشركة، يعود سبب ارتفاع صافي الربح خلال الفترة الحالية (6 أشهر) من عام 2024م مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق إلى الارتفاع في كمية وقيمة المبيعات، بالإضافة إلى عودة معدل كمية إنتاج الأسمنت إلى الوضع الطبيعي، وانخفاض تكلفة التمويل.

وجاء ذلك على الرغم من ارتفاع المصروفات العمومية والإدارية وارتفاع مصروف الزكاة. الدمام - شريف احمد - قفزت أرباح شركة أسمنت أم القرى بنسبة 753.9% في الربع الثاني من 2024، مسجلة 15.582 مليون ريال، مقابل 1.824 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، يعود سبب ارتفاع صافي الربح خلال الربع الحالي من عام 2024م مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى الارتفاع في كمية وقيمة المبيعات، بالإضافة إلى عودة معدل كمية إنتاج الأسمنت إلى الوضع الطبيعي، وانخفاض تكلفة التمويل.وجاء ذلك على الرغم من ارتفاع المصروفات العمومية والإدارية وارتفاع مصروف الزكاة.ويعود سبب ارتفاع صافي الربح خلال الربع الحالي من عام 2024م مقارنة بالربع السابق إلى الارتفاع في قيمة المبيعات، على الرغم من ارتفاع المصروفات العمومية والإدارية وانخفاض الإيرادات الأخرى.وبحسب الشركة، يعود سبب ارتفاع صافي الربح خلال الفترة الحالية (6 أشهر) من عام 2024م مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق إلى الارتفاع في كمية وقيمة المبيعات، بالإضافة إلى عودة معدل كمية إنتاج الأسمنت إلى الوضع الطبيعي، وانخفاض تكلفة التمويل.وجاء ذلك على الرغم من ارتفاع المصروفات العمومية والإدارية وارتفاع مصروف الزكاة.