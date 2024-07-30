شكرا لقرائتكم خبر عن لانتخاب 5 أعضاء.. فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة «مصاعد أطلس» والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية