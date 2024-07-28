شكرا لقرائتكم خبر عن «ميدغلف للتأمين» توقع مذكرة تفاهم مع «بروج» لتقييم جدوى اندماجهما والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميدغلف) مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة بروج للتأمين التعاوني، أمس وذلك لتقييم جدوى اندماج الشركتين.
ووفقا لبيان الشركتين على تداول السعودية فإنهما سيبدأن عملية التحقق والفحص النافي للجهالة من النواحي المالية والضريبية والقانونية والاكتوارية والدخول في مناقشات غير ملزمة فيما يتعلق بتفاصيل الأحكام والشروط للصفقة المحتملة.
وتسري مذكرة التفاهم من تاريخ توقيعها وحتى إتمام الصفقة المحتملة، أو إنهاء طرف للمفاوضات، أو انتهاء مدة سنة من تاريخ توقيع المذكرة، أيهما أقرب. وتستمر التزامات المذكرة، بما يشمل السرية، لمدة ثلاثة سنوات بعد ذلك.
وعينت شركة ميدغلف شركة إتش إس بي سي العربية السعودية كمستشار مالي ومكتب خشيم محامون ومستشارون كمستشار قانوني وذلك فيما يتعلق بالصفقة المحتملة.
وستُعلن شركة بروج عن مستشارها المالي عند تعيينه فيما يتعلق بالصفقة المحتملة.
واتفقت شركة ميدغلف وشركة بروج بموجب مذكرة التفاهم على أنه في حال تقرر تنفيذ الصفقة المحتملة، فسيتم إتمامها عن طريق الاندماج بحيث تكون شركة ميدغلف هي الشركة الدامجة وستكون شركة بروج هي الشركة المندمجة، وذلك عبر عرض مبادلة أوراق مالية عن طريق زيادة رأس مال شركة ميدغلف بإصدار أسهم جديدة لمساهمي شركة بروج، بناء على معامل المبادلة الذي سيتم الاتفاق عليه.
واتفقت الشركتان بموجب مذكرة التفاهم على التفاوض بخصوص الاتفاقيات النهائية للصفقة المحتملة التي ستتضمن الأحكام التجارية المتصلة بها بما في ذلك تحديد الهيكلة النهائية للصفقة المحتملة ومعامل المبادلة بشأن الصفقة المحتملة.
وتتضمن مذكرة التفاهم عددًا من البنود المتعارف عليها في مثل هذه الاتفاقيات والتي تنظم سرية المعلومات والقيود على التداول وغيرها من المسائل ذات الصلة.
وتجدر الإشارة إلى أن تنفيذ الصفقة المحتملة يخضع إلى اتفاق الشركتين على اتفاقية نهائية ملزمة تحدد شروط وأحكام الصفقة المحتملة.
وستتضمن هذه الشروط الحصول على جميع الموافقات النظامية اللازمة وموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركتين على الصفقة المحتملة والمسائل المتعلقة بها. وعليه، فإن إبرام مذكرة التفاهم لا يعني بالضرورة بأن الطرفين سيتوصلان إلى اتفاق نهائي وملزم بخصوص الصفقة المحتملة أو أن الصفقة المحتملة سوف تتم بين الطرفين.
