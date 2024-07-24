شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة ووريك البريطانية تمنح الدكتور محمود محيى الدين الدكتوراه الفخرية فى العلوم والان مع تفاصيل الخبر

منحت جامعة ووريك بالمملكة المتحدة الدكتور محمود محيى الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، الدكتوراه ألفخرية فى العلوم.

وجامعة ووريك هى التى حصل فيها الدكتور محمود محيى الدين على دراساته العليا، حيث حصل فيها على دبلوم فى التحليل الكمى والتنمية ودرجة الدكتوراه فى الاقتصاد.

وقال الدكتور محمود محيى الدين بعد هذا التكريم الذى أقيم بالجامعة " ممتن للغاية لهذا التقدير وفرصة إعادة التواصل مع المؤسسة التى لعبت دورًا محوريًا فى تشكيل مسيرتى المهنية، وهنا واجهت تحديًا للتفكير النقدي، ودفعتنى إلى الابتكار، وشجعتنى على متابعة تطلعاتى البحثية والعلمية"

وتابع محيى الدين لقد كان للبحث الذى أجريته والمعرفة التى اكتسبتها داخل هذه الجدران دورًا أساسيًا فى رحلتى المهنية، لقد كانت تجربة رائعة أن أعود لزيارة المكاتب وقاعات المحاضرات وقاعات الندوات فى قسم الاقتصاد وفى جميع أنحاء الجامعة ومكتبتها الرائعة، والأماكن التى قضيت فيها ساعات لا حصر لها فى التفاعل مع زملائى الطلاب والأساتذة الذين أشرفوا على دراساتى العليا.

وتابع كان توجيههم وتشجيعهم لا يقدر بثمن، وأنا ممتن لتأثيرهم، ولا يعد هذا التقدير مجرد إنجاز شخصي، ولكنه شهادة على القيم الدائمة وثقافة التعلم التى توفرها جامعة ووريك الرصينة.