صندوق الموارد يتعاون مع أكاديمية تجربة العميل لدعم الكوادر الوطنية

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ووقع المذكرة المدير التنفيذي لتطوير الأعمال في الصندوق المهندس سلطان الرشيدي، والأمين العام للأكاديمية خالد الزهراني.
تأتي المذكرة في سياق التعاون المشترك، وبما يحقق تطلعات الطرفين، وحرصا من الصندوق على دعم وتنمية الكفاءات الوطنية، ولأهمية تطوير تجربة العميل وتحسين جودة الخدمات المقدمة في مختلف القطاعات.
وتركز المذكرة على الإسهام في دعم برامج تدريبية متخصصة في تجربة العميل وخدمة العملاء والبروتوكول، تشمل دورات قصيرة وطويلة الأمد، وكذلك الإسهام في دعم شهادات احترافية معتمدة في مجال تجربة العميل، وتحديد المعايير المطلوبة للحصول على هذه الشهادات.
وتسعى المذكرة إلى رفع الوعي ببرامج الصندوق وخدماته، وآلية الاستفادة بما يحقق المنفعة والأهداف المشتركة، خلال عقد ورش العمل مع الجهات للتعريف بالبرامج والخدمات الداعمة لتوطين القطاع، وفق الآليات والبرامج المتبعة لدى الطرفين.
واتفق الجانبان على تشكيل فريق عمل مشترك لتفعيل مجالات التعاون، ومتابعة سير ومراحل بنود المذكرة.
مذكرة تعاون
التركيز على
- دعم برامج متخصصة في تجربة العميل وخدمة العملاء والبروتوكول.
- رفع الوعي ببرامج الصندوق وخدماته، وعقد ورش مع الجهات للتعريف بالبرامج.
- تشكيل فريق عمل لتفعيل مجالات التعاون، ومتابعة سير ومراحل بنود المذكرة.
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