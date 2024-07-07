شكرا لقرائتكم خبر عن صعود مؤشرات البورصة بختام تعاملات جلسة الأحد بتداولات 3.8 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 3.8 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 15 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.923 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 28602 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 34990 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.83% ليغلق عند مستوى 12359 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.13% ليغلق عند مستوى 6293 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 9140 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 2775 نقطة.