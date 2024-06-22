شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة رأس المال السوقي للبورصة إلى الناتج المحلي بـ 17.8% لأعلى مستوى منذ 7سنوات والان مع تفاصيل الخبر

ارتفع رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في سوق داخل المقصورة بالبورصة المصرية إلى 1.811 تريليون جنيه بنهاية مارس عام 2024 مقابل 1.049 تريليون جنيه بنهاية مارس عام 2023 بنسبة نمو 72.68%، وزادت نسبة رأس المال السوقي إلى الناتج المحلي بنهاية الربع الأول من عام 2024 إلى 17.8%، وهي أعلى نسبة منذ عام 2017.

وبلغ رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي للبورصة "EGX30" 1.164 تريليون جنيه بنهاية مارس 2024 مقابل 645.8 مليار جنيه بنهاية الشهر نفسه من عام 2023 بنسبة نمو 80.27%، فيما بلغ رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة 4.2 مليار جنيه بنهاية مارس 2024 مقابل 1.5 مليار جنيه بنهاية الشهر ذاته من عام 2023 بنسبة نمو 180%.

وارتفع المؤشر الرئيسي "EGX30" للبورصة من 16418.53 نقطة بنهاية مارس 2023 إلى 26883.39 نقطة بنهاية مارس 2024 بنسبة نمو 63.74%، وزاد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "EGX70" من 2807.10 نقطة بنهاية مارس 2023 إلى 6174.24 نقطة بنهاية مارس 2024 بنسبة نمو 119.95%، وقفز مؤشر الأوسع نطاقا "EGX100" من 4232.39 نقطة بنهاية مارس 2023 إلى 8767.55 نقطة بنهاية مارس 2024 بنسبة نمو 107.15%، ونما مؤشر تميز من 3353.68 نقطة بنهاية مارس 2023 إلى 7212.45 نقطة بنهاية مارس 2024 بنسبة نمو 115.06%.



ارتفع إجمالي حجم التداول بالبورصة المصرية إلى 76.6 مليار ورقة بقيمة 4.2 تريليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2024 مقابل حجم تداول 36.7 مليار ورقة بقيمة 193.2 مليار جنيه خلال الربع المماثل من عام 2023 بنسبة نمو 108.5% في أحجام التداول، ونسبة نمو 2057.1% في قيمة التداول.

واستحوذت تعاملات المصريين على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات خلال الربع الأول من عام 2024 على النسبة الأكبر بلغت 88.7%، ثم العرب بنسبة 6.4%، ثم جاءت تعاملات الأجانب بنسبة 4.9%.