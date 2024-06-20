شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة رجل الأعمال المصري عنان الجلالي مؤسس سلسلة فنادق هلنان العالمية والان مع تفاصيل الخبر

توفى منذ قليل رجل الأعمال المصري عنان الجلالي مؤسس سلسلة فنادق هلنان العالمية، وذلك صباح اليوم بالدنمارك.

ويعد عنان الجلالي مؤسس ورئيس هلنان لإدارة الفنادق العالمية، و رئيس مجلس المستشارين بالاتحاد الدولي لرؤساء الجامعات بالدنمارك، وتوفى نتيجة أزمة صحية مفاجأة تعرض لها أمس ونقل للمستشفى.



من المقرر نقل الجثمان للقاهرة بعد غد