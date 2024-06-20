شكرا لقرائتكم خبر عن 85.17 دولار للبرميل.. تعرف على الأسعار العالمية للبترول اليوم الخميس والان مع تفاصيل الخبر

نشرت وزارة البترول والثروة المعدنية الأسعار العالمية للبترول اليوم الخميس الموافق 20-6-2024 ، وأشار تقرير وزارة البترول اليومى للأسعار العالمية للبترول إلى أن أسعار البترول تراجعت اليوم الخميس بصورة طفيفة، إلا أنها لا زالت دون أعلى مستوى لها خلال سبعة أسابيع، في ظل تأثر السوق بالتطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وانتظار بيانات المخزونات الأمريكية .



وسجلت أسعار خام القياس العالمى برنت 85.17 دولار للبرميل، وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 81.46 دولار للبرميل، وسجل خام أوبك 82.81 دولار للبرميل .



