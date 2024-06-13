شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال القطرى اليوم الخميس 13-6-2024 بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

ننشر سعر الريال القطرى أمام الجنيه اليوم الخميس 13-6-2024 فى البنوك المصرية، مسجلا فى البنك الأهلي المصري سعر 12.09جنيه للشراء، و13.09جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 12.17جنيه للشراء، و13.09جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365” خدمة تشمل نشر أسعار الريال القطري فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفية، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الريال القطرى فى بعض البنوك كالتالى:



سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى

12.09 جنيه للشراء.

13.09جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية

12.17جنيه للشراء.

13.09جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

12.11جنيه للشراء.

13.12جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى البنك المصري الخليجي

12.18جنيه للشراء.

13.09جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك قطر الوطني

12.16جنيه للشراء.

13.09جنيه للبيع.