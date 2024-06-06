شكرا لقرائتكم خبر عن 21.7 % انخفاضا فى قيمة صادرات مصر من الملابس الجاهزة إلى أمريكا عام 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصـدر الجهاز المركزي للتعبئة العامـة والإحصاء اليــوم الخميس نشــرة "العلاقات الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية عام 2023" وتتناول النشرة بالعرض والتحليل حجم التجارة الخارجية مع الولايات المتحدة الأمريكية (صادرات - واردات) عامي ( 2022 ، 2023).

وكانت من أهم المؤشرات بلغت قيمة الصادرات المصريــة إلى الولايات المـتحـدة الامريكية 1.9مليار دولار عام 2023 وتمثل 4.6% من صادرات مصـر للعالم مقابل 2.3 مليار دولار عام 2022 بنسبة انخفاض قدره 15.5%.

وجاءت الصادرات من الملابس الجاهزة فى المرتبة الأولى بنسبـة 53.1 % مـن إجمالى الصـادرات للولايـــات المتحـــدة الأمريكية حيــث بلغـت 1مليار دولار عـام 2023 مقابـل 1.3 مليار دولار عام 2022 بنسبة انخفاض قدره 21.7 ٪، وبلغت قيمة الواردات المصرية من الولايات المتحدة الأمريكية 5.4 مليار دولار عام 2023 وتمثل 6.4 % مــن واردات مصـر من العالم مقابـل 6.9 مليار دولار عام 2022 بنسبـة انخفاض قدره 22.7 %.

وجــاءت الواردات مــن حبـوب وأثـمار زيتيــة ونباتات طبية فى المرتبة الأولى بنسبة 14.8 % من إجمالـى الواردات من الولايات المتحدة الأمريكية حيث بلغـت 0.8 مليار دولار عام 2023 مقابـل 2.4 مليار دولار عام 2022 بنسبة انخفاض قدره 66.4 ٪.