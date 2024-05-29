شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء فى مصر يسجل 3130 جنيها لعيار 21 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 29 مايو 2024 بالتعاملات الصباحية بحوالي 10 جنيهات ليبلغ جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر اليوم 3130 جنيها، حيث شهدت الأسعار هبوط في السوق المصري بعد انخفاض الأوقية العالمية.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 24 يسجل 3577 جنيها.

عيار 21 يسجل 3130 جنيها.

عيار 18 يسجل 2683 جنيها.

الجنيه الذهب 25040 جنيها.

الذهب العالمي

انخفض سعر أونصة الذهب العالمي خلال تداولات اليوم الأربعاء بعد ثلاث جلسات متتالية من الارتفاع، يأتي هذا في ظل التضارب بين توقعات أعضاء البنك الفيدرالي وتوقعات الأسواق بشأن مستقبل أسعار الفائدة، بالإضافة إلى محاولات الدولار الأمريكي للتعافي خلال جلسة اليوم.

سجل سعر الذهب الفوري انخفاض اليوم بنسبة 0.8% ليسجل أدنى مستوى اليوم عند 2340 دولار للأونصة بعد أن افتتح جلسة اليوم عند المستوى 2361 دولار للأونصة، ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 2342 دولار للأونصة.

ويأتي هذا بعد أن ارتفع سعر الذهب خلال الثلاث جلسات الماضية ليسجل الذهب أعلى مستوى هذا الأسبوع عند 2364 دولار للأونصة، ليظل سعر الذهب أقل بأكثر من 100 دولار مقارنة مع أعلى سعر تاريخي تم تسجيله مطلع الأسبوع الماضي عند 2450 دولار للأونصة.

يستمر تركيز الأسواق بشكل مباشر على الإشارات القادمة بشأن التضخم وأسعار الفائدة في الولايات المتحدة، على الرغم من أن التوقعات المتشددة إلى حد ما بشأن أسعار الفائدة أبقت المتداولين حذرين تجاه أسواق الذهب.



حذر رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس نيل كاشكاري يوم أمس من أن بعض صناع السياسة النقدية لدى البنك الفيدرالي لم يستبعدوا المزيد من عمليات رفع أسعار الفائدة لكبح التضخم، وهو السيناريو السلبي لأسواق السلع والمعادن وعلى رأسها الذهب.