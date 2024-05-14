“منشآت” تطلق برنامج رائد أعمال المستقبل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أطلقت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة”منشآت” مبادرة رائد أعمال المستقبل بالتعاون مع وزارة التعليم، تهدف إلى تزويد المشاركين بالمهارات اللازمة وكيفية تطبيقها لبدء أي مشروع تجاري، ما يساعدهم في حل التحديات التي قد تواجه رواد الأعمال في مختلف القطاعات.

وتستهدف المبادرة طلاب وطالبات التعليم العام، بهدف اكتساب المهارات المعرفية، وتمكينهم بالخبرات لحل التحديات الريادية، حيث بلغ عدد المشتركين بالموقع الإلكتروني نحو 17 ألف مستفيد من جميع مناطق المملكة وتم تفعيل سوق رواد الأعمال بمدينة الرياض بمشاركة 30 مشروعاً لطلاب وطالبات تم تأهيلهم من بين 83 مشروعاً مسجلاً في الموقع.

وتضمنت المبادرة ثلاث برامج رئيسة من بينها برنامج المهارات الريادية التأسيسية والذي يحتوي على 6 فيديوهات تعليمية قصصية لكل مرحلة دراسية، وبرنامج سوق رواد الأعمال وهي أسواق يتم تفعيلها في 5 مدن سعودية بالتعاون مع المجمعات التجارية (الرياض، الدمام، أبها،حائل، جدة) تضم كل فعالية 30 مشروعاً للعرض والبيع على زوار السوق، وأخيراً مسابقة التحدي الريادي الذي يحتوي على مسابقات ريادية بهدف إيجاد حلول مبتكرة لعدد من التحديات التي قد يواجهها رواد الأعمال في مختلف القطاعات، متضمنة جوائز مالية وحوافز للفائزين.

وتأتي هذه المبادرة في إطار سعي”منشآت” لنشر ثقافة ريادة الأعمال والعمل الحر والابتكار لدى الجيل الناشئ وصقل مواهبهم عن طريق تزويدهم بالمهارات الأساسية التي يحتاجها رائد الأعمال في بداية مشواره الريادي وتذليل جميع التحديات التي قد يواجهونها بما يدعم نمو منشآتهم وأعمالهم الناشئة وتحويل ابتكاراتهم إلى مشاريع تجارية واعدة وتم تخصيص المحتوى التعليمي لكل مرحلة دراسية على حدة لضمان تحقيق الأثر المرجو من المبادرة بشكل فعال ومستدام.