«منشآت» تدعم الشركات الناشئة في القطاع الجامعي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، أولى جلسات «مجلس ريادة الأعمال الجامعية»، بحضور مجموعة من المسؤولين رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة، وممثلي مراكز ريادة الأعمال والابتكار، وعدد من ممثلي وزارة التعليم والأودية الاستثمارية والجهات الحكومية الداعمة.

ويهدف المجلس إلى تعزيز ريادة الأعمال في الجامعات السعودية، من خلال تحليل ودراسة الوضع الحالي ومناقشة سبل نشر ثقافة ريادة الأعمال في البيئة الجامعية وتبادل الأفكار والخبرات التي من شأنها دعم المشاريع الريادية الجامعية وتفعيل دورها في تشكيل وبناء المنظومة الاقتصاد المحلي تحقيقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث تحظى مبادرات ريادة الأعمال الجامعية بدعم من برنامجي التحول الوطني وتنمية القدرات البشرية.

وتضمن اللقاء استعراض أفضل الممارسات والتجارب الجامعية المحلية والعالمية، وطرح الفرص والتحديات ودراستها وتحليلها بهدف إيجاد الحلول المناسبة لتحفيز ودعم التكامل، والمواءمة في الأدوار التي تمثلها الجامعات والأودية الاستثمارية والجهات الداعمة لريادة الأعمال في القطاعين الحكومي والخاص؛ سعيا لتمكين رواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة الجامعية.

وتأتي هذه المبادرة في إطار سعي «منشآت» لدعم وتعزيز بيئة ريادة الأعمال في القطاع الجامعي بالمملكة؛ بهدف تمكين وتنمية اقتصاد المملكة وتعزيز الاستدامة في المشاريع الريادية، ومعالجة جميع التحديات التي قد تواجه رواد الأعمال؛ مما يساعدهم في نمو أعمالهم وتوسعها.