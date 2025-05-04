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«فيراري» تطلق أول سيارة كهربائية بالكامل.. وتحدى لهيمنة «تسلا»

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اليوم: نورهان محمود 0 تبليغ

«فيراري» تطلق أول سيارة كهربائية بالكامل.. وتحدى لهيمنة «تسلا»

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الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة "فيراري" الإيطالية، الرائدة في صناعة السيارات الفاخرة، أنها ستواصل تطوير المكونات الرئيسية لسياراتها داخلياً، بينما تستعد للكشف عن أول سيارة كهربائية بالكامل في تاريخها. وقال الرئيس التنفيذي للشركة، بينيديتو فيجنا، إن هذا التوجه يأتي في إطار استراتيجية فيراري للحفاظ على طابعها الفريد مع التوسع في إنتاج المركبات الكهربائية، بحسب ما نقلته "Yahoo Finance".

أول سيارة كهربائية بالكامل من فيراري

في تحول تاريخي عن تقليدها الطويل باستخدام محركات البنزين، تستعد فيراري للكشف عن أول سيارة كهربائية بالكامل في 9 أكتوبر المقبل من مصنعها الرئيسي في مارانيلو، بعد أن بدأت سابقاً في طرح نماذج هجينة منذ عام 2019. ويُعد هذا الحدث خطوة محورية في مستقبل الشركة التي لطالما كانت رمزاً لمحركات الاحتراق العالي الأداء.

تكهنات بتعاون صيني

أثارت زيارة فيجنا المتكررة هذا العام لشركة "ليب موتور" الصينية تكهنات بشأن تعاون محتمل بين الشركتين لتطوير مزيد من الطرازات الكهربائية. ورغم أن الرئيس التنفيذي لـ"ليب موتور" أعرب عن رغبته في تعاون مستقبلي، نفت الشركة وجود محادثات رسمية حالية مع فيراري. وتُعد هذه الزيارات جزءاً من جولات فيجنا التجارية التي شملت الصين وعدداً من الأسواق الآسيوية.
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لا منصات جاهزة.. ولا شراء خارجي

أوضح فيجنا أن فيراري لا تعتمد على تطوير منصات تقنية يمكن استخدامها في عدة نماذج، مؤكداً أن "كل سيارة فيراري فريدة من نوعها"، وأنها لا تُبنى على منصة موحدة مثل بقية الشركات. وأضاف أن الشركة لا تشتري منصات جاهزة من أطراف خارجية، لكنها تتعاون مع شركاء عالميين في المكونات غير الاستراتيجية فقط، مثل الصين وأوروبا واليابان والولايات المتحدة.

شركة ناشئة تنافس "تسلا" بسعر 25 ألف دولار

وفي سياق متصل بعالم المركبات الكهربائية، كشفت شركة "Slate" الناشئة، المدعومة من الملياردير جيف بيزوس، عن نيتها طرح شاحنة كهربائية جديدة بسعر 25 ألف دولار فقط، وهو سعر أقل بكثير من متوسط سعر السيارة الكهربائية في السوق الأمريكية البالغ 59 ألف دولار. وتقول كريس بارمان، الرئيسة التنفيذية للشركة، إن هذا الطراز المصمم لتوفير وسيلة نقل آمنة وبأسعار معقولة قد يحدث نقلة كبيرة، خاصةً إذا أُخذت الحوافز الضريبية بعين الاعتبار، ما قد يخفض سعر المركبة إلى أقل من 20 ألف دولار.
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تحدٍ مباشر لتسلا

إذا نجحت Slate في إطلاق مركبتها الكهربائية بهذا السعر، فإنها بذلك تكون قد سبقت "تسلا" في تحقيق ما طالما وعد به إيلون ماسك، وهو طرح سيارة كهربائية بسعر 25 ألف دولار، دون أن يُحدد موعداً دقيقاً لذلك. ويُذكر أن الشاحنات الكهربائية، وخصوصاً طرازات "فورد" و"تسلا"، تُعد من بين الأغلى في السوق، إذ تتجاوز أسعار بعضها حاجز 100 ألف دولار.

ترامب يخفف وطأة الرسوم الجمركية

فيما يبدو استجابةً لضغوط من قطاع السيارات، أعلن البيت الأبيض عن نية الولايات المتحدة تخفيف بعض الرسوم الجمركية المفروضة على صناعة السيارات. وأكد مسؤولون أمريكيون أن الشركات التي تدفع رسوماً على المركبات المستوردة لن تُحمّل برسوم إضافية، كما سيتم تقليص الرسوم على الأجزاء والمواد الأجنبية الداخلة في التصنيع.

تراجع تحت الضغط الصناعي

يأتي هذا التوجه بعد تحذيرات من شركات كبرى مثل "جنرال موتورز"، التي غيرت توقعاتها الأسبوع الماضي بسبب حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية. وقد أشار محللون إلى أن رسوماً نسبتها 25% على واردات السيارات وقطع الغيار كانت ستؤدي إلى زيادة حادة في الأسعار وتراجع في المبيعات، وهو ما دفع إدارة ترامب إلى إعادة النظر في سياساتها.

التوتر الجمركي مع الصين يتراجع جزئياً

تزامناً مع ذلك، ظهرت تقارير تفيد بأن الصين بدأت بالتراجع بهدوء عن بعض الرسوم الجمركية المفروضة على منتجات أمريكية مثل أشباه الموصلات والأدوية، مما خفف الضغط مؤقتاً على قطاع التكنولوجيا. وقد علّق وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن هذه الخطوات تُعد مؤشرات إيجابية، لكنه شدد على أن "الكرة الآن في ملعب الصين".

صادرات الصين تتضرر من الرسوم الأمريكية

رغم هذه التهدئة الجزئية، إلا أن الرسوم الجمركية التي فرضتها واشنطن على الصين بنسبة 145% لاتزال سارية، ما تسبب بانخفاض حاد في شحنات البضائع من الصين بنسبة تقدر بـ60%، بحسب تقرير بلومبرج. ويحذر خبراء من نقص محتمل في الإمدادات، إضافة إلى تسريح واسع للعمال في قطاعات مثل النقل والخدمات اللوجستية وتجارة التجزئة.
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MO Nasa

MO Nasa

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