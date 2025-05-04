شكرا لقرائتكم خبر عن «فيراري» تطلق أول سيارة كهربائية بالكامل.. وتحدى لهيمنة «تسلا» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة "فيراري" الإيطالية، الرائدة في صناعة السيارات الرياضية الفاخرة، أنها ستواصل تطوير المكونات الرئيسية لسياراتها داخلياً، بينما تستعد للكشف عن أول سيارة كهربائية بالكامل في تاريخها. وقال الرئيس التنفيذي للشركة، بينيديتو فيجنا، إن هذا التوجه يأتي في إطار استراتيجية فيراري للحفاظ على طابعها الفريد مع التوسع في إنتاج المركبات الكهربائية، بحسب ما نقلته "Yahoo Finance".
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أول سيارة كهربائية بالكامل من فيراريفي تحول تاريخي عن تقليدها الطويل باستخدام محركات البنزين، تستعد فيراري للكشف عن أول سيارة كهربائية بالكامل في 9 أكتوبر المقبل من مصنعها الرئيسي في مارانيلو، بعد أن بدأت سابقاً في طرح نماذج هجينة منذ عام 2019. ويُعد هذا الحدث خطوة محورية في مستقبل الشركة التي لطالما كانت رمزاً لمحركات الاحتراق العالي الأداء.
تكهنات بتعاون صينيأثارت زيارة فيجنا المتكررة هذا العام لشركة "ليب موتور" الصينية تكهنات بشأن تعاون محتمل بين الشركتين لتطوير مزيد من الطرازات الكهربائية. ورغم أن الرئيس التنفيذي لـ"ليب موتور" أعرب عن رغبته في تعاون مستقبلي، نفت الشركة وجود محادثات رسمية حالية مع فيراري. وتُعد هذه الزيارات جزءاً من جولات فيجنا التجارية التي شملت الصين وعدداً من الأسواق الآسيوية.
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لا منصات جاهزة.. ولا شراء خارجيأوضح فيجنا أن فيراري لا تعتمد على تطوير منصات تقنية يمكن استخدامها في عدة نماذج، مؤكداً أن "كل سيارة فيراري فريدة من نوعها"، وأنها لا تُبنى على منصة موحدة مثل بقية الشركات. وأضاف أن الشركة لا تشتري منصات جاهزة من أطراف خارجية، لكنها تتعاون مع شركاء عالميين في المكونات غير الاستراتيجية فقط، مثل الصين وأوروبا واليابان والولايات المتحدة.
شركة ناشئة تنافس "تسلا" بسعر 25 ألف دولاروفي سياق متصل بعالم المركبات الكهربائية، كشفت شركة "Slate" الناشئة، المدعومة من الملياردير جيف بيزوس، عن نيتها طرح شاحنة كهربائية جديدة بسعر 25 ألف دولار فقط، وهو سعر أقل بكثير من متوسط سعر السيارة الكهربائية في السوق الأمريكية البالغ 59 ألف دولار. وتقول كريس بارمان، الرئيسة التنفيذية للشركة، إن هذا الطراز المصمم لتوفير وسيلة نقل آمنة وبأسعار معقولة قد يحدث نقلة كبيرة، خاصةً إذا أُخذت الحوافز الضريبية بعين الاعتبار، ما قد يخفض سعر المركبة إلى أقل من 20 ألف دولار.
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