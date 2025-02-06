شكرا لقرائتكم خبر عن «لوسِد» تطرح سيارة «LUCID GRAVITY» للطلب في السعودية والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.