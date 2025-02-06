شكرا لقرائتكم خبر عن «لوسِد» تطرح سيارة «LUCID GRAVITY» للطلب في السعودية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت مجموعة لوسِد (المدرجة في بورصة ناسداك بالرمز LCID)، الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية الأكثر تطوراً في العالم، توفر إمكانية طلب سيارة Lucid Gravity Grand Touring في المملكة العربية السعودية في مختلف صالات عرض "لوسِد" وعبر موقعها الإلكتروني في المملكة. كما ستتوفر نسخة من سيارة Lucid Gravity Touring للطلب في الأسابيع المقبلة.
وتوفر سيارة Grand Touring مزيجاً استثنائياً من الرقي والمواصفات المتنوعة والمساحة الداخلية الرحبة ومدى القيادة البعيد، مما يجعلها الخيار الأمثل للعملاء المتميزين في جميع أنحاء المملكة، والذين يمكنهم الآن اختيار المواصفات التي تناسبهم.
وأضاف أنه يمكن للعملاء طلب السيارة الآن من مختلف صالات عرض الشركة وموقعها الإلكتروني في المملكة.
وتُعتبر Lucid Gravity فئة جديدة مبتكرة كلياً من السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، لكنها تقدم مجموعة متكاملة من المزايا دون أي تنازلات. فبفضل التكنولوجيا المتقدمة من لوسِد، توفر السيارة مساحة داخلية وقدرات عملية كالتي تتمتع بها سيارة رياضية متعددة الاستخدامات كاملة الحجم، وكل ذلك ضمن حجم خارجي يعادل سيارة رياضية متعددة الاستخدامات متوسطة الحجم.
وتتوفر سيارة Lucid Gravity Grand Touring بلونين ألوان للهيكل الخارجي، بما في ذلك لون أخضر أورورا المعدني الذي تتميز به نسخة الإطلاق، مع مجموعة متنوعة من تصميمات وأحجام العجلات التي تتراوح قياساتها بين 22 و 23 بوصة.
ويتميز مظهر الستيلث القياسي للسيارة بتشطيبات مصقولة ومطلية داكنة على الأسطح الخارجية. كما تتوفر السيارة بمظهر اختياري بلاتيني يضفي بريقاً فضياً إلى اللمسات والتشطيبات الخارجية ليرضي أذواق الراغبين في تشطيبات أكثر لمعاناً.
وتتوفر سيارة Lucid Gravity بخمسة أنماط من التصميم الداخلي، تعتمد على مواد مستدامة وعالية الجودة ويستحضر كل منها مكوناً مختلفاً من المناظر الطبيعية التي تشتهر بها ولاية كاليفورنيا.
وعلى سبيل المثال، يستلهم تصميم موهافي، المتوفر ضمن نسختي PurLuxe القياسية وPurLuxe الفاخرة، من صحراء موهافي، مع تنجيد من مادة البولي فينيل كلوريد الحيوية وتشطيبات من خشب الرماد الأسود أو الجوز. ويجسد تصميم Yosemite PurLuxe Premium روح منتزه يوسيميتي الوطني مع تنجيد خفيف بألوان ترابية ولمسات مستوحاة من الخشب الأسود وخشب الجوز.
ويمتاز تصميما تاهو وأوجاي بجلد نابا والجلد الطبيعي الفاخر على المقاعد الأمامية المزودة بنظامي التدفئة والتهوية بـ 18 وضعية مع ميزة التدليك، وهما مستوحيان من بحيرة تاهو ووادي أوجاي على التوالي.
ويشتمل تصميم تاهو على خشب الجوز مع تشطيبات تشبه الجلد الزغب وهو مصنوع من مواد صديقة للبيئة؛ بينما يتميز تصميم أوجاي بدرجات لون جلد التيراكوتا العميقة وخشب البلوط الكربوني، بالإضافة إلى تفاصيل مماثلة من الجلد الزغب. وتؤكد جميع هذه السمات على الراحة الفاخرة والاهتمام البالغ بالبيئة.
وتأتي سيارة Lucid Gravity مزودة بصفين من المقاعد تتسع لما يصل إلى خمسة ركاب. وتتوفر النسخة الاختيارية بثلاثة صفوف تتسع لما يصل إلى سبعة أشخاص مع مساحة واسعة للشحن.
إطارات متدرجة بتصميم أوريون (Orion) مقاس 21 بوصة في الأمام/22 بوصة في الخلف. مناسبة لجميع المواسم (اختياري).
إطارات متدرجة بتصميم ايثر (Aether) مقاس 22 بوصة في الأمام/23 بوصة في الخلف. مناسبة لموسم الصيف (اختياري).
وتوفر سيارة Grand Touring مزيجاً استثنائياً من الرقي والمواصفات المتنوعة والمساحة الداخلية الرحبة ومدى القيادة البعيد، مما يجعلها الخيار الأمثل للعملاء المتميزين في جميع أنحاء المملكة، والذين يمكنهم الآن اختيار المواصفات التي تناسبهم.
مزايا استثنائيةقال فيصل سلطان، نائب الرئيس والمدير الإداري لشركة لوسِد في الشرق الأوسط: "تُعدّ سيارة Lucid Gravity من أكثر السيارات الرياضية متعدد الاستخدامات تطوراً في العالم، ويسعدنا أن نطرحها للعملاء في المملكة العربية السعودية للاستمتاع بمزاياها الاستثنائية؛ من مساحة رحبة تتسع لما يصل إلى سبعة أشخاص بالغين، ومواصفات متنوعة غير مسبوقة، وتجربة قيادة لا تُضاهى".
وأضاف أنه يمكن للعملاء طلب السيارة الآن من مختلف صالات عرض الشركة وموقعها الإلكتروني في المملكة.
وتُعتبر Lucid Gravity فئة جديدة مبتكرة كلياً من السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، لكنها تقدم مجموعة متكاملة من المزايا دون أي تنازلات. فبفضل التكنولوجيا المتقدمة من لوسِد، توفر السيارة مساحة داخلية وقدرات عملية كالتي تتمتع بها سيارة رياضية متعددة الاستخدامات كاملة الحجم، وكل ذلك ضمن حجم خارجي يعادل سيارة رياضية متعددة الاستخدامات متوسطة الحجم.
إصدارات وخيارات Lucid Gravityيشتمل خط إنتاج Lucid Gravity الكامل على سيارة Lucid Gravity Grand Touring، التي تبدأ أسعارها من 487,715 ريال، وهي مجهزة بمحركين كهربائيين مزدوجين بقوة 828 حصاناً، وتقطع مسافة تتجاوز 700 كيلومتر* بالشحنة الواحدة.
وتتوفر سيارة Lucid Gravity Grand Touring بلونين ألوان للهيكل الخارجي، بما في ذلك لون أخضر أورورا المعدني الذي تتميز به نسخة الإطلاق، مع مجموعة متنوعة من تصميمات وأحجام العجلات التي تتراوح قياساتها بين 22 و 23 بوصة.
ويتميز مظهر الستيلث القياسي للسيارة بتشطيبات مصقولة ومطلية داكنة على الأسطح الخارجية. كما تتوفر السيارة بمظهر اختياري بلاتيني يضفي بريقاً فضياً إلى اللمسات والتشطيبات الخارجية ليرضي أذواق الراغبين في تشطيبات أكثر لمعاناً.
وتتوفر سيارة Lucid Gravity بخمسة أنماط من التصميم الداخلي، تعتمد على مواد مستدامة وعالية الجودة ويستحضر كل منها مكوناً مختلفاً من المناظر الطبيعية التي تشتهر بها ولاية كاليفورنيا.
وعلى سبيل المثال، يستلهم تصميم موهافي، المتوفر ضمن نسختي PurLuxe القياسية وPurLuxe الفاخرة، من صحراء موهافي، مع تنجيد من مادة البولي فينيل كلوريد الحيوية وتشطيبات من خشب الرماد الأسود أو الجوز. ويجسد تصميم Yosemite PurLuxe Premium روح منتزه يوسيميتي الوطني مع تنجيد خفيف بألوان ترابية ولمسات مستوحاة من الخشب الأسود وخشب الجوز.
ويمتاز تصميما تاهو وأوجاي بجلد نابا والجلد الطبيعي الفاخر على المقاعد الأمامية المزودة بنظامي التدفئة والتهوية بـ 18 وضعية مع ميزة التدليك، وهما مستوحيان من بحيرة تاهو ووادي أوجاي على التوالي.
ويشتمل تصميم تاهو على خشب الجوز مع تشطيبات تشبه الجلد الزغب وهو مصنوع من مواد صديقة للبيئة؛ بينما يتميز تصميم أوجاي بدرجات لون جلد التيراكوتا العميقة وخشب البلوط الكربوني، بالإضافة إلى تفاصيل مماثلة من الجلد الزغب. وتؤكد جميع هذه السمات على الراحة الفاخرة والاهتمام البالغ بالبيئة.
وتأتي سيارة Lucid Gravity مزودة بصفين من المقاعد تتسع لما يصل إلى خمسة ركاب. وتتوفر النسخة الاختيارية بثلاثة صفوف تتسع لما يصل إلى سبعة أشخاص مع مساحة واسعة للشحن.
العجلات والإطاراتإطارات متدرجة بتصميم فويجير (Voyager) مقاس 20 بوصة في الأمام/21 بوصة في الخلف، ولون رمادي أونيكس. مناسبة لجميع المواسم.
إطارات متدرجة بتصميم أوريون (Orion) مقاس 21 بوصة في الأمام/22 بوصة في الخلف. مناسبة لجميع المواسم (اختياري).
إطارات متدرجة بتصميم ايثر (Aether) مقاس 22 بوصة في الأمام/23 بوصة في الخلف. مناسبة لموسم الصيف (اختياري).