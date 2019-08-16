بعد خسارة الحضانة.. والدة حلا الترك تستعرض سيارتها وتعود الى بلدها البحرين

كتب امير فتحي في الجمعة 16 أغسطس 2019 03:51 مساءً - أعلنت منى السابر والدة الفنانة حلا الترك عودتها الى البحرين، بعدما خسرت حضانة الأخيرة وشقيقيها محمد وعبد الله إلى والدهم وطليقها المنتج البحريني محمد الترك زوج الفنانة المغربية دنيا بطمة.

ونشرت صورة لها في حسابها على موقع “انستغرام”، حيث أطلت مستلقية على سيارة فارهة، وعلقت بقولها: “عدت الى البحرين”، إلّا انها منعت خاصية السماح بالتعليقات على المنشور الذي حظي بشكل لافت اعجاب ابنتها حلا.

وكان تقرير لصحيفة “البلاد” البحرينية ذكر أن المحكمة الصغرى الشرعية الأولى في البحرين أصدرت حكماً بعودة الترك وشقيقيها إلى حضانة والدهم بعد الطعن الذي تقدم به الأخير قبل عامين تقريباً من اجل استعادة حضانة أولاده، بعد انتقالها إلى والدتهم.

ونشرت الصحيفة ما جاء في نص الحكم الذي قضى بأن يستعيد الأب حضانة أولاده، باعتباره يتمتع بأحقية تربية ابنته إلى أن يشتد عودها.

ولفت إلى أن الترك أظهر في دعواه أن حلا تخطت سن الحضانة التي حصلت عليها طليقته منى السابر في وقت سابق. وأشار إلى أن أحد شقيقها سيبلغ السن نفسها قريباً، متهماً الأم بالإهمال.

وبحسب تقرير الصحيفة أشار الترك إلى أنه لا يحق لابنته حلا تلقي النفقة لأنها تقوم بعملها الخاص وتنفق على نفسها من مالها. وألزم الحكم السابر بتسليم أوراق الأبناء الثبوتية إلى الأب إضافة إلى دقع نفقات المحامين. ويشار إلى أن أي تعليق لم يصدر عن أحد طرفي القضية بشأن هذا الحكم علماً أن الفنانة دنيا بطمة أكدت في وقت سابق عودة حلا للعيش معها ومع والدها.