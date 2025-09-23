إيمان العاصي تفتح ملف الميراث من جديد في مسلسل قسمة العدل

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 09:59 مساءً - تواصل الفنانة إيمان العاصي حالياً تصوير مشاهدها في مسلسلها الجديد "قسمة العدل"، الذي انطلق تصويره الأسبوع الماضي؛ استعداداً لعرضه خلال الموسم الشتوي المقبل، ضمن قائمة أعمال "الأوف سيزون" التي تسبق السباق الرمضاني. وقد تقرر أن يتم عرض العمل مع نهاية شهر ديسمبر المقبل؛ ليكون ثاني بطولة مطلقة لـ إيمان العاصي في الدراما التلفزيونية.
قد تحبين قراءة انطلاق تصوير 3 مسلسلات جديدة في سبتمبر: أبرزها قسمة العدل
يطرح المسلسل واحدة من القضايا الحساسة والمثيرة للنقاش في المجتمع المصري، وهي قضية المساواة في الميراث بين الذكور والإناث؛ إذ يسلّط الضوء على تساؤل محوري: ماذا لو حصلت الابنة على نصيب متساوٍ مع أشقائها الذكور من تركة والدها؟ مع عرض تأثير هذا التغيير على حياة الأسر والفتيات بشكل خاص، وما يمكن أن يثيره من صراعات داخل العائلة.
اطلعي على إيمان العاصي في يوم ميلادها: صيحات جمالية أنثوية راقية
آخر أعمال إيمان العاصي في الدراما، جاءت خلال مسلسل "برغم القانون"، والذي دارت قصته حول ليلى، محامية في مدينة بورسعيد، تستيقظ ذات يوم لتجد أن زوجها قد اختفى؛ تاركاً وراءه طفلين. وخلال رحلة البحث عن زوجها، تكتشف ليلى حقائق صادمة، بأنه شخص غير الذي تزوجته تماماً، له اسم وعائلة وزوجة آخرون، وأنه هارب من حكم بالسجن 10 سنوات؛ بل وأنكر نسب أبنائه؛ لتدخل ليلى في دوّامة وصراعات كبيرة.
علاقة متوترة بين إيمان العاصي وزوجهاتظهر إيمان العاصي في مسلسل "قسمة العدل" من خلال شخصية مريم، وهي متزوجة من محمد جمعة، تعيش معه حياة يسيطر عليها التوتر والخلافات، على الرغم من ارتباطهما بطفلتين في مراحل دراسية مختلفة. ولا يقتصر الصراع على علاقة "مريم" بزوجها فقط؛ بل تمتد الأحداث إلى عائلتها الكبيرة التي تضم والدها (رشدي الشامي) وأشقاءها الثلاثة خالد كمال وعابد عناني وخالد أنور.
فريق عمل مسلسل "قسمة العدل"مسلسل "قسمة العدل"، يشارك في البطولة إلى جانب إيمان العاصي مجموعة من النجوم، بينهم: رشدي الشامي، خالد كمال، إيناس كامل، دنيا ماهر، عابد عناني، خالد أنور، ألفت إمام، دعاء حكم، علاء قوقة، وعدد آخر من الفنانين. ويأتي العمل من تأليف أمين جمال. وإخراج أحمد خالد. وإنتاج شركة United Studios.
إيمان العاصي في ثاني بطولاتها المطلقةيُعَد مسلسل "قسمة العدل" ثاني بطولة مطلقة للفنانة إيمان العاصي في عالم الدراما التلفزيونية، بعدما قدّمت العام الماضي مسلسل "برغم القانون"، الذي حقق نجاحاً لافتاً وحظي بمتابعة جماهيرية واسعة، وهو ما زاد من حماس جمهورها لمتابعة عملها الجديد، وما ستحمله شخصيتها من مفاجآت درامية.
