مسلسلات رمضان 2026.. أحمد العوضي يبدأ تصويرعلي كلاي في هذا الموعد

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 09:59 مساءً - يواصل الفنان أحمد العوضي التحضيرات الخاصة بمسلسله الجديد "علي كلاي"، الذي سيُشارك به في موسم مسلسلات رمضان 2026؛ حيث يطل على جمهوره بشخصية جديدة تنتمي إلى البيئة الشعبية، التي طالما اشتُهر بها وسْط جمهور على مدار السنوات الأخيرة.
يمكنك قراءة.. مسلسلات رمضان 2026.. النجوم يراهنون على صُنّاع نجاحهم
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»
معاينة أماكن التصوير وترشيح الممثلينوتواصل الشركة المنتجة في الفترة الحالية، بالتعاون مع المخرج محمد عبد السلام، الذي احتفل بزفافه قبل أيام، التحضيرات الخاصة بمعاينة أماكن التصوير، وتسكين باقي الأدوار والتعاقد مع باقي الفنانين، بالتزامن مع مواصلة المؤلف محمود حمدان كتابة حلقات المسلسل؛ إذ انتهى من كتابة أكثر من 15 حلقة حتى الآن.
انطلاق تصوير "علي كلاي" نوفمبر المقبلويستعد أحمد العوضي لبدء تصوير مسلسل "علي كلاي" مطلع شهر نوفمبر المقبل، وفقاً للخطة التي وضعتها جهة الإنتاج، بشأن الانتهاء من المشروع وفقاً للموعد المحدد؛ حيث إن المسلسل مكوّن من 30 حلقة، الأمر الذي يستغرق وقتاً طويلاً، وقد يضطر فريق العمل للتصوير حتى بداية النصف الأول من شهر رمضان.
تتر "علي كلاي" بصوت مطربة شعبية جديدةوكان العوضي قد كشف في وقتٍ سابق، أنّ المطربة الشعبية يارا محمد، ستُغني تتر المسلسل؛ حيث كتب عبْر صفحته على "فيسبوك": "صوت الشارع في رمضان. يارا محمد مفاجأة علي كلاي في رمضان 2026، إن شاء الله". بينما لم يتضح بعدُ، إن كانت ستُقدّم بعض الأغاني داخل المسلسل، أو الاكتفاء بتقديم شارة العمل فقط.
العوضي يكشف ملامح شخصية "علي كلاي"وكان أحمد العوضي قد كشف مؤخراً عن بعض الملامح الخاصة بشخصية مسلسله الجديد، وقال خلال البث المباشر: "أكيد كلاي هيطلع ملاكم، بس ملاكم إزاي، ده اللي هنشوفه، وهسيبكم تتخيلوا، هو مش ملاكم بالمعنى اللي ممكن تتوقعوه".
وتابع حديثه قائلاً: "علي كلاي هيطلع جدع وابن بلد وبيضرب الناس كلها، أومال اسمه البطل ليه؟ علشان يطلع كويس وجدع وتقلّده، وتبقى عاوز أخوك الصغير وابنك يبقى زيه، مش ده دوري؟ ليه أطلّعه وِحش؟ أنا ما بطلعش وحش أنا بطلع حلو". وأنهى حديثه قائلاً: "أوعدكم المرة دي النهاية تبقى كويسة، مش هعمل لكم نهاية صادمة زي كلّ مرة".
العوضي يؤكد انشغاله بـ "علي كلاي" نافيًا شائعات الزواجوفي سياق آخر، حسم أحمد العوضي ما تردد خلال الفترة القليلة الماضية، بشأن ارتباطه عاطفياً وإقباله على خطوة الزواج خلال الفترة المقبلة. مؤكداً في تصريحات له: "مفيش أي حاجة حالياً، ولو بحب وهتجوز أكيد مش هقول دا عشان الترند، لكن هقول كده عشان لازم أعلن، والقلب وما يريد". موضحاً أنه ليس لديه مواصفات معيّنة لشريكة حياته؛ مؤكداً على انشغاله خلال الفترة الحالية بالتجهيز لمسلسله الرمضاني المقبل 2026.
يمكنك قراءة.. مسلسلات رمضان 2026.. النجوم يراهنون على صُنّاع نجاحهم
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»