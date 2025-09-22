تامر حسني يُهدي أغنية كيفك أنت لـ فيروز وزياد الرحباني.. ويستعرض مشاهد من حفل لبنان

"كيفك أنت" بصوت تامر حسني

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 22 سبتمبر 2025 11:09 مساءً - استرجع الفنان، لقطات من حفله الغنائي الذي قام بإحيائه فيخلال شهر أغسطس الماضي، وسط حضور جماهيري كبير تفاعل مع أغانيه التي قدمها، وتنوعت بين القديم والحديث.ومن بين الأغاني التي حرص تامر حسني على إعادة نشرها عبر صفحته على "إنستغرام" مرة أخرى، رغم مرور فترة على هذا الحفل، هي الأغنية الخاصة بالفنانة فيروز وتحمل اسم "كيفك أنت"، إذ قدمها تامر بصوته العذب برفقة فرقته الموسيقية، وسط حالة من الفرحة والحماس من قبل الجمهور اللبناني، الذي ملأ جنبات مسرح الحفل قبل انطلاقه بساعات طويلة.

وحرص تامر في تعليقه، على أن يقوم بـ إهداء مقطع الفيديو الذي تضمن هذه الأغنية إلى الفنانة فيروز ، ونجلها الموسيقار الراحل زياد الرحباني، وقال: "كيفك إنت.. إهداء للفنانة الأسطورية فيروز ونجلها الموسيقار الاستثنائي رحمه الله زياد الرحباني وكل شعب لبنان الحبيب".

View this post on Instagram A post shared by Tamer Hosny (@tamerhosny)

"لينا معاد" أحدث ألبومات تامر حسني

فيلم سينمائي

https://www.instagram.com/p/DJ_3W5nM6zv/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DJ_3W5nM6zv/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DJ_3W5nM6zv/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

جدير بالذكر أنظهر في الموسم الغنائي لصيف هذا العام بألبوم غنائي يحمل عنوان "لينا معاد" الذي ضم 15 أغنية، تعاون من خلالها مع عدد كبير من الشعراء والملحنين، وَقَدْ جاءت أسماء الأغاني كالتالي: "الأنوثة الطاغية"، "يا حب"، "حبك لو غلطة"، "خلونا نشوفكم تاني"، "لينا معاد"، "هو ده بقى!"، "حبيبي تقلان"، "الذوق العالي"، "يلا يا كداب"، "واحشني يا ابن اللذين"، "الاحتياج وِحش"، "هيموت ويرجع"، "مستني إيه؟"، "حفلة تخرج من حياتي"، "ملكة جمال الكون".وكان أيضًا للنجمحضور سينمائي في سيزون أفلام الصيف؛ إذ نافس بفيلم "ريستارت"، ودارت قصته حول محمد، وهو مهندس يعمل فني هواتف بسيطاً، يحلم بالزواج من عفاف، مؤثرة صغيرة على السوشيال ميديا، لكن عندما يقف المال عائقًا في طريقهما، يتعاونان مع عائلتيهما الكوميديتين بحثًا عن الشهرة عبر الإنترنت وبمساعدة "الجوكر"، وكيل رقمي مريب، يحققان نجاحًا كبيرًا، لكن مع تدفق الشهرة والثروة تفقد العائلة القيم والمبادئ التي كانت تجمعها.وشارك في الفيلم عدد آخر من النجوم وهم:، محمد ثروت، باسم سمرة، ميمي جمال، وآخرون. والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر، ومن إخراج سارة وفيق.يمكنكم متابعة 5 أسباب جعلت تامر حسني يستحق لقب نجم الجيل عن جدارة.. تعرّفوا إليها!لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».