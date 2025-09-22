أصايل محمد تلهب حماس متابعيها لمسلسل المرسى.. ماذا قالت؟

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 22 سبتمبر 2025 10:03 مساءً - تجربة درامية جديدة تخوضها الفنانة أصايل محمد، تحمل اسم " المرسى"، وهو عمل مقتبس من قصة المسلسل التركي "على مر الزمان"، ومن المنتظر عرضه يوم 15 أكتوبر من الشهر المُقبل.

أصايل محمد تروج لأحدث تجاربها الدرامية "المرسى"

وحرصت أصايل محمد على الترويج للمسلسل، إذ شاركت متابعيها ومحبيها الملصق الدعائي للعمل، عبر صفحتها على "إنستغرام"، وظهرت عليه برفقة أبطال العمل، وأشعل تعليقها حماس متابعيها، قائلة: "ابقوا متابعين".

مسلسل "المرسى" يعد ثالث عمل سعودي مقتبس من قصة تركية، حيث كان أول عمل هو مسلسل "خريف القلب"، ثم جاء مسلسل "أمي"، وقد لاقى العملان السابقان النجاح وتصدرا الترند على منصات التواصل الاجتماعي في الكثير البلدان العربية.

"المرسى" القصة والأبطال

تقع أحداث مسلسل "المرسى" بـ120 حلقة، من بطولة: الفنان عبد المحسن النمر، خالد البريكي، ميلا الزهراني، عائشة كاي، أحمد شعيب، أصايل محمد، عزام النمري، سارة الحربي، وهو من إخراج فكرت قاضي.

وتدور قصة "على مر الزمان" أو "المرسى" حول "علي أكارسو"، وهو قبطان يسافر كثيراً لفترات طويلة بعيداً عن زوجته وأولاده، وهناك بالغربة يتعرف إلى سيدة تُدعى "كارولين" يقع في حبها وتحاول السيطرة عليه وتطلب منه أن يتخلى عن زوجته "جميلة "وأولاده، ويبدأ الصراع الداخلي بين حب "علي" لزوجته وأولاده وعشقه لـ"كارولين".

مابين السينما والتلفزيون أعمال فنية سابقة لـ أصايل محمد

وعرض مؤخراً للفنانة أصايل محمد، أكثر من عمل مميز، فعلى الصعيد الدرامي شاركت في بطولة مسلسل "أكثر من خوات"، الذي ظهرت خلال أحداثه بشخصية "لؤلؤة" والتي تعمل محامية وهو محور أحداث المسلسل، إذ تكن لأختها بالتبني (العنود) محبة وثقة عمياء، ولكن سرعان ما تنقلب الأمور رأساً على عقب، حيث تطعنها في ظهرها، وتحولها من شخصية محبوبة إلى مكروهة في المجتمع، وتدمر حياتها، مما يدفع (لؤلؤة) نحو الانتقام.

وضم المسلسل كوكبة أخرى من النجوم، وهم: نورا ياسين، شعيفان محمد، بندر الخضير، أحمد الرشيد، وآخرين .

وعلى الصعيد السينمائي، شاركت في فيلم "قشموع"، وقدمت خلال أحداث دور الفتاة المدللة التي تعيش حياتها برفهية، وتدور أحداث الفيلم حول شاب يواجه مشاكل متنوعة ويحاول البحث عن حلول لكن يقف الحظ ضده، ويحاول جاهدًا إرضاء والدته وأبناء حارته الذين لم يسلموا منه، حتى يكون له قيمة في مجتمعه.

وشارك في الفيلم عدد من الفنانين، وهم محمد الراشد، بيومي فؤاد، محمد الجبرتي، وآخرين، والعمل من إخراج معتز التوني.

