الأميرة شارلين ضيفة حفل الكرة الذهبية الليلة في باريس.. إليكم التفاصيل

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 22 سبتمبر 2025 08:08 مساءً - نجوم وعشاق وجماهير الساحرة المستديرة، على موعد من تتويج الأفضل في رياضة كرة القدم، حيث من المقرر أن يُقام حفل جوائز الكرة الذهبية، بمسرح "شاتليه" الواقع وسط العاصمة الفرنسية باريس، الذي استضاف الحدث لعدة سنوات. ومن مفاجآت الحفل التي تم الإعلان عنها مؤخراً، تقديم الأميرة شارلين أميرة موناكو إحدى جوائز الحفل.

الأميرة شارلين ضيفة حفل جوائز الكرة الذهبية

شارك الحساب الرسمي لجائزة الكرة الذهبية، وكذلك الحساب الرسمي للعائلة المالكة في موناكو على إنستغرام منشورًا تضمن صورة للأميرة شارلين، أميرة موناكو البالغة من العمر 47 عامًا، أعلنا من خلاله بأنها ستقدم جائزة سقراط لهذا العام للفائز في حفل الكرة الذهبية المقرر إقامته في مسرح شاتليه، وتُمنح "سقراط" لأفضل لاعب كرة قدم مؤثر إنسانيًا.

وجاء في المنشور: "في قلب حفل الكرة الذهبية لعام 2025، الذي يحتفي بتميز كرة القدم العالمية، ستسلط جائزة سقراط الضوء على اللاعبين الذين يتجاوز التزامهم حدود الملعب، وهذا العام ستُقدم الجائزة الأميرة شارلين، أميرة موناكو، وهي لاعبة أولمبية ومناصرة ملتزمة للشباب والتعليم من خلال الرياضة".

والجدير بالذكر أن جائزة سقراط تُكرم لاعبي كرة القدم الذين يستخدمون مكانتهم لإحداث تغيير إيجابي وإلهام الأجيال الجديدة.

من هم المرشحون للكرة الذهبية للرجال 2025؟

تم ترشيح الأسماء التالية ذكرهم من اللاعبين الرجال للحصول على جائزة الكرة الذهبية، وهم:

أشرف حكيمي (المغرب، باريس سان جيرمان)

لامين جمال (إسبانيا، برشلونة)

عثمان ديمبيلي (فرنسا، باريس سان جيرمان)

جيانلويجي دوناروما (إيطاليا، باريس سان جيرمان)

ديزيريه دوي (فرنسا، باريس سان جيرمان/مانشستر سيتي)

دينزل دومفريز (هولندا، إنتر)

سيرهو غيراسي (غينيا، بوروسيا دورتموند)

فيكتور غيوكيريس (السويد، سبورتنغ لشبونة/ أرسنال)

إيرلينغ هالاند (النرويج، مانشستر سيتي)

جود بيلينغهام (إنجلترا، ريال مدريد)

هاري كين (إنجلترا، بايرن ميونخ)

خفيتشا كفاراتسخيليا (جورجيا، نابولي/باريس سان جيرمان)

روبرت ليفاندوفسكي (بولندا، برشلونة)

أليكسيس ماك أليستر (الأرجنتين، ليفربول)

لاوتارو مارتينيز (الأرجنتين، إنتر)

كليان مبابي (فرنسا، ريال مدريد)

سكوت مكتوميناي (أسكتلندا، نابولي)

نونو مينديز (البرتغال، باريس سان جيرمان)

جواو نيفيز (البرتغال، باريس سان جيرمان)

مايكل أوليسي (فرنسا، بايرن ميونخ)

كول بالمر (إنجلترا، تشلسي)

بيدري (إسبانيا، برشلونة)

رافينيا (البرازيل، برشلونة)

ديكلان رايس (إنجلترا، أرسنال)

فابيان رويز (إسبانيا، باريس سان جيرمان)

محمد صلاح (مصر، ليفربول)

فيرجيل فان دايك (هولندا، ليفربول)

فينيسيوس جونيور (البرازيل، ريال مدريد)

فيتينيا (البرتغال، باريس سان جيرمان)

فلوريان فيرتز (ألمانيا، ليفركوزن/ليفربول)

رونالدينيو يقدم الكرة الذهبية للفائز

ويقدم النجم البرازيلي السابق والفائز بالكرة الذهبية عام 2005 رونالدينيو الجائزة المرموقة للفائز بها بحسب صحيفة "كوب".

ويصوت على جائزة الكرة الذهبية لجنة من الصحفيين، بواقع واحد من كل دولة مصنفة بين المئة الأفضل في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وتُقدم جائزة الكرة الذهبية سنويًّا من قبل مجلة "فرانس فوتبول" منذ 1956، وهي الجائزة الأكثر شهرة التي يمكن أن يحصل عليها لاعب كرة قدم، لكنها توسعت حتى وصل عدد فئاتها إلى 13 ستُقدم خلال الحفل رقم 69.

