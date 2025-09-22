وفاء عامر تنهار من البكاء في أول مواجهة مع الإعلام.. تعرفوا إلى السبب!

كيف تعرفت وفاء عامر على إبراهيم شيكا؟

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 22 سبتمبر 2025 08:08 مساءً - تصدر اسم الفنانةخلال الفترة الماضية ترند مواقع التواصل الاجتماعي ومؤشر البحث "غوغل"؛ وذلك بعد حملة الهجوم عليها والاتهامات التي وجهت لها بالتسبب في وفاة لاعب كرة القدموالاتجار بأعضائه والعمل مع شبكات لتجارة الأعضاء، وفي أول مواجهة إعلامية للنجمة، انهارت من البكاء، كاشفة عن تفاصيل ما حدث.حلت النجمة وفاء عامر ضيفة الإعلامي أحمد سالم في برنامج "كلمة أخيرة" المُذاع على قناة "ON". وخلال الحلقة، كشفت تفاصيل الحملة الشرسة التي وجهت لها بعد وفاة لاعب كرة القدم، موضحة طريقة معرفتها به، وتفاصيل حالته وما حدث معها.

حيث قالت: "أنا عرفت إبراهيم يوم 31 أكتوبر، وكلامي كله مدون من خلال شات بيني وبينه على هاتفي، لقيت وقتها مجموعة من الصحفيين كلموني عن حالته، وأنه لاعب كرة مريض سرطان، ومحتاج يتعالج لإنه غير مقيد في نادي الزمالك".

وتابعت: "دخلت معه في محادثة لايف، وطالبت منه إرسال أوراق حالته الصحية، ولقيت شعره كثيف فربنا يسامحني افتكرته مش مريض، وبالفعل بعتلي الأواق وأنا بعته إلى قريبي في أمريكا، وقال لي إن عنده حالة شرسة، وكان لازم يعمل تحويل مسار من بدري".

تناول القضية بشكلٍ مهني وعلمي

مساندة القانون والقضاء لها

وفاء عامر ترد على والدة إبراهيم شيكا

لم شمل الأسرة

هل ستتوقف وفاء عامر عن مساعدة الغير؟

وأكملت: "كلمته وسألته ليه معملتش عملية تحويل مسار، فقال لي أنا عايز أكمل لعب كورة ومكنش ينفع، فتحول حلمه إلى العيش فقط بدل ما يكون لاعب كورة كبير".وواصلت حديثها مشيرة إلى أنها تعرفت عليه بعد إجرائه عمليتين بالفعل، مؤكدة على وجود العديد من الرسائل النصية التي تبرهن صدق كلامها.وأكدتأنه طالبت بفتح قضية إبراهيم شيكا، عبر وسائل الإعلام، وتناولها بشكلٍ مهني وعلمي، دون الانجراف وراء الأحاديث المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي، قائلة: "قلت كذا مرة نجيب متخصصين يتكلموا، وكلمت كذا دكتور يطلعوا يتكلموا في الموضوع؛ لأن الناس فاهمة القصة دي غلط ومفيش حاجة اسمها سرقة أعضاء في مصر".اطلعوا على 4 أعمال فنية تواجه مصيراً مجهولاً لـ وفاء عامر.. تعرفوا إليهاكما أشادتبالقضاء المصري، مؤكدة أنها دافعت عن نفسها من خلال القانون، موضحة عدم وجود أي قضايا أو تهم موجهة إليها، قائلة: "أنا دافعت عن نفسي بالقانون وقضاء مصر العادل هو اللي مخليني قاعدة قدامك دلوقتي أنا لو كان عندي قضية مكنتش هبقى موجودة".كما أكملتحديثها وردت على الاتهامات الموجهة إليها من والدة، قائلة: "بالنسبة للجرح اللي بتتكلم عنه والدته، دا طبيعي بعد عملية تحويل المسار، وبصي على المسح الذري الأخير لابنك هتلاقي الكليتين موجودين".كما نفت وفاء عامر امتلاك زوجةلأي عقارات أو سيارات، موضحة أنها تكفلت بجمع ثمن شقة لـ إبراهيم شيكا وأسرته، نظرًا لعدم ملاءمة شقته القديمة لحالته الصحية، قائلة: "أنا بيصعب عليا الأطفال جدًا وخاصة لو أيتام، وعندما وجدت أن شقته القديمة لا تلائم حالته الصحية، فجمعت أموال من المقربين مني، لشراء شقة مناسبة له".وأكملتحديثها، مؤكدة أنها أرسلت معهم محاميها الخاص لاستكمال إجراءات شراء الشقة الجديدة، وطالبت من خلال البرنامج باسترداد الشقة، مؤكدة على وجود خلافات بسب هذه الشقة بين زوجته ووالدته.وأوضحت أنها طالبت في البداية بتسجيل الشقة باسم زوجته من أجل أبنائه، لكنها كُتبت باسم إبراهيم؛ مؤكدة أنها ستوكل محاميها لإنهاء الإجراءات القانونية الخاصة باستردادها، ثم منحها لشخص آخر يستحقها، ملمحة أنها ممكن أن تكتبها باسم أولاده.تعرفوا على نجوم الفن يدعمون وفاء عامر بعد اتهامها بتجارة الأعضاء: ست بـ100 راجلكما كشفتأنها كانت وراء إعادة شيكا إلى زوجته هبة، بعد أن توسطت بينهما عقب معرفتها بتفاصيل حالته الصحية الصعبة، قائلة: "حولت له فلوس المأذون لرد زوجته وكل الكلام دا مؤكد وموجود بالشات؛ مشيرة إلى أن زوجته "هبة" كانت مخلصة ومحبة في رعايته حتى أيامه الأخيرة، قائلة: "كنت أدخل الرعاية المركزة الساعة 7 الصبح بعد التصوير ألاقيها نايمة تحت السرير جنبه، ودي شهادة قدام ربنا".وخلال الحلقة دخلت النجمةفي نوبة بكاء، بعد الكشف عن قيامها بالعديد من الأعمال الخيرية، مثل بناء مسجد بالكامل، وشراء أجهزة للغسيل الكلوي وغيرها من الأعمال، قائلة: "وأقول ليه أنا بعمل دا لوجه ربنا، وأنا واحدة بشتغل وبدفع ضرائب، والخير اللي بعمله من فلوسي الشخصية واعتبرته مصروفي لوجه الله".

وأكدت عن عدم ندمها عن أي عمل خيري قامت به، قائلة: "هندم ليه؟!"، موجهة حديثها للمذيع أحمد سالم: "بما أنك قولت أنا هبني مسجد ثاني في منطقة إمبابة، وخليك أنت تروح تصوره، علشان أحنا الفنانين نبقى قدوة"؛ مؤكدة بأنها أول مرة تكشف عن هذا الأمر.

النقابة تدعم وتتحرك

يُذكر أنّ نقابة المهن التمثيلية سبق وأعلنت تضامنها الكامل مع، مؤكدة أنها شكلت لجنة قانونية من كبار المحامين لمتابعة القضية، انطلاقًا من دورها في حماية أعضائها والدفاع عنهم.وأشارت في بيان صحفي سابق إلى أنفنانة كبيرة نعتز بها وصاحبة مسيرة فنية مشرفة ومواقف وطنية وإنسانية مشهودة.وجاء في البيان: "الفنانة وفاء عامر واحدة من الأسماء اللامعة التي نعتز بها في الوسط الفني، لها تاريخ فني وإنساني مشرف، وشاركت في دعم قضايا الوطن ومجتمعه. النقابة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي محاولة للإساءة إليها أو النيل من كرامة الفنانين المصريين".وأكدت النقابة أن دورها لا يقتصر فقط على الدفاع عن الحقوق المهنية لأعضائها، بل يشمل أيضًا الدفاع عن شرفهم الأدبي والمعنوي في مواجهة أي انتهاك أو تجاوز يطالهم سواء في الإعلام أو على منصات التواصل.وسبق أن أعلنت وفاء عامر ابتعادها نهائياً عن منصة "تيك توك"، وذلك بعدما وُجهت إليها اتهامات تتعلق بالاتجار في الأعضاء البشرية، والتي نفتها جملةً وتفصيلاً.