الأمير هاري يتحدث عن علاقته بديزني لاند بين الماضي والحاضر

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 22 سبتمبر 2025 06:59 مساءً - رغم مرور سنوات طويلة على رحيل الأميرة ديانا، التي تُوفيت عام 1997 إثر حادث سير أليم، إلا أنعلى وجه التحديد لم يتجاوز رحيلها، بل يتذكر دائمًا مواقفها معه، ونصائحها له، وأعمالها الخيرية، وكذلك النُزهات التي كانا يذهبان سويًا إليها، ومن بينها نزهة ديزني لاند، التي تذكرها في آخر لقاء له.— People (@people)الأمير هاري، دوق ساسكس، البالغ من العمر 41 عاماً، وزوجته، 44 عاماً، ظهرا في حلقة خاصة من برنامج 20/20 احتفالًا بمرور 70 عاماً على افتتاح ديزني لاند.

وروى دوق ساسكس ذكريات طفولته في "ديزني لاند"، بما في ذلك زيارته لها عام 1993 عندما كان في الثامنة من عمره، حيث ذهب بصحبة الأميرة ديانا والأمير ويليام، وهي الزيارة التي وصفها بالنزهة المفضلة.

وقال هاري: "ذهبت مع والدتي وشقيقي، أتذكرها جيداً، وأشعر بأنني افتقدت والدتي مثل فقداني لشخصيات ديزني".

أما بالنسبة لميغان، وبصفتها فتاة من جنوب كاليفورنيا، فكانت زيارة ديزني لاند "أسهل" بالنسبة لها، وقالت عنها: "لا تزال أروع متعة في العالم"، كما حكت أن إحدى ذكرياتها كانت زيارة ديزني لاند ليلة تخرجها في الثانوية العامة.

وتحدث الزوجان أيضًا عن زيارتهما في وقت سابق من هذا العام لديزني لاند للاحتفال بيوم ميلاد ابنتهما الأميرة ليليبيت الرابع، وقالا إن الأمير آرتشي والأميرة ليليبيت وصفا هذه النزهة بأنها "أسعد مكان على وجه الأرض".

وأضاف هاري: "إن رؤية الأطفال ينغمسون في هذه التجارب دون أن يدركوا ما ينتظرهم أمرٌ مذهل".

ظهور الأمير هاري مع ميغان ماركل بعد عودته لأميريكا

حضر الأمير هاري، حفل One805LIVE! الخيري للسنة الثالثة على التوالي يوم السبت الماضي، برفقة زوجته ميغان ماركل. وقد أُقيم الحفل في منزل كيفن كوستنر المُطل على المحيط في كاليفورنيا، وذلك بهدف جمع التبرعات لتوفير المعدات الأساسية وبرامج الصحة النفسية لفرق الاستجابة الأولية في مقاطعة سانتا باربرا، وشهد الحفل مُشاركة العديد من المشاهير، من أبرزهم: تريشا يروود، غود شارلوت، وفرقة ذا فراي. ويُعَد ظهور الزوجين في الحفل هو أول ظهور علني لهما منذ لقاء الأمير هاري بوالده الملك تشارلز خلال لقاء خاص في لندن.



