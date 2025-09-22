بالصور- ستة آلاف قلب يخفق مع حسين الجسمي في ألمانيا مع انطلاقة جولته الفنّيّة

في أمسية تاريخية غمرتها المشاعر، أطلق الفنان الإماراتي حسين الجسمي جولته الفنية العالمية لعام ٢٠٢٥ من مدينة أوبرهاوزن الألمانية، حيث احتشد أكثر من ستة آلاف محب في مسرح رودولف ويبير آرينا، وسط أجواء راقية وحضور مفعم بالحب والاشتياق.

منذ اللحظة الأولى لصعوده على خشبة المسرح، علت الأصوات مرددة “هلا بيك هلا” بمختلف اللهجات، في مشهد مؤثر عبّر عن عمق المحبة والشوق الكبير للجسمي، فيما بادلهم الفنان بإحساس صادق وابتسامة عكست عمق التقدير. كانت الأمسية حالمة، طغت عليها مشاعر الشوق المتبادل بين النجم وجمهوره، حيث امتزجت الدموع بالتصفيق والفرح بالابتسامات.

الجمهور، الذي جاء من مختلف أنحاء أوروبا، تفاعل مع كل أغنية دون استثناء، متنقلاً مع الجسمي بين الخليج ومصر والعراق والمغرب، بينما زادت مواويله الطربية من وهج الحفل وحميمية الأجواء. ومع “أمي جنة”، انهمرت دموع الكثيرين في لحظة إنسانية بالغة التأثير.

الأمسية لم تخلُ من بعدها الإنساني، إذ التقى الجسمي قبل الحفل بعدد من أصحاب الهمم، فخصّهم بابتسامته ووقته، في مشهد أضاف إلى الحفل مزيداً من الصدق والدفء.

وفي كلمته التي وجّهها للجمهور قال: “مساكم خير وفرح.. أنتم زيّنتوا الحفل بحضوركم، ومحبتكم هي السبب الحقيقي لوجودي الليلة. ألف شكر على استقبالكم الراقي.”

الأمسية، التي شاركه فيها الفنان اللبناني آدم بتنظيم عالمي من Moments Events، شكّلت انطلاقة مبهرة لجولة فنية عالمية، عززت مكانة حسين الجسمي كفنان شامل وعالمي، قادر على أن يأسر القلوب ويترك بصمة خالدة أينما ارتحل.