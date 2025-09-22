أمير كرارة يهدد هنا الزاهد: معايا صورة لو نشرتها ممكن تدمرها

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 22 سبتمبر 2025 05:09 مساءً - حلَّ النجم أمير كرارة ضيفًا مع الإعلامية والفنانة إسعاد يونس في برنامجها "صاحبة السعادة" المذاع على قناة "DMC"، حيث كشف عن الكثير من الأمور الشخصية والفنية، والمواقف الكوميدية التي جمعته بنجوم فيلمه الأخير "الشاطر"، الذي تصدر شباك التذاكر في دور العرض السينمائية، والذي دخل قائمة الـ 100 مليون جنيهًا إيرادات.

صورة أمير كرارة مع هنا الزاهد

كشف النجم أمير كرارة عن موقف طريف جمعه مع الفنانة، وهو احتفاظه بصورة قديمة لها وهي طفلة في السادسة من عمرها، وكانت تجلس على ركبته، حيث قال ممازحًا لها: " أنا عندي صورةقولتها لو نزلتها هتتدمري.. كانت لسه صغيرة عندها 6 سنين وقاعدة على رجلي".

وخلال الحلقة أشاد أمير كرارة بالعمل مع هنا الزاهد؛ حيث قال: "هنا قطعة سكر، تُحب شغلها جدًا ومجتهدة، وأحبت الشاطر بطريقة غير طبيعية، وقدمت تجربة مختلفة دمها خفيف ولذيذ".

أمير كرارة: الشاطر وضعني في منطقة جديدة

كما تحدث عن النجاح اللافت الذي حققه فيلم "الشاطر"، مؤكدًا أن هذا العمل يمثل نقلة نوعية ومحطة فارقة في مسيرته الفنية، حيث نقله إلى منطقة فنية جديدة وهي الكوميديا؛ حيث قال: "فيلم الشاطر عملي مشكلة، ومبقتش عارف هقدم إيه حاليًا، لأن الفيلم عمل شغل حلو أوي وإلى حد ما لم يختلف عليه اثنين".

وأكمل كرارة: "أصبحت حاليًا في حالة حيرة، هل أقدم نفس الفكرة ولا أرجع مرة أخرى لأدوار الأكشن والذي اعتادها الجمهور منه، بس في الآخر الورق أو الموضوع هو اللي بيحكمنا، ولكن مشكلتي أنا شخصيًا أني حبيت هذه النوعية من الأدوار".

وعن السبب الرئيسي وراء النجاح المبهر الذي حققه فيلم "الشاطر" ودخوله قائمة الـ 100 مليون جنيهًا إيرادات، أوضح أمير كرارة: "أنا كنت بشتغل الفيلم دا وأنا مرتاح ومبسوط، وحاسس أني بقدم شئ مختلف، وكل فريق العمل مكنش عايز الفيلم يخلص".

وتابع كرارة: "أجواء التصوير كانت حلوة جدًا، ودا كان التعاون الأول ليا مع المخرج أحمد الجندي ونحن أصدقاء جدًا، وعلى الرغم أن الفيلم أخذ الكثير من الوقت خلال تصويره نظرًا لإنشغال باقي أبطال الفيلم في أعمالهم الرمضانية، بالإضافة إلى حدوث بعض المشاكل في اجراءت السفر لأن نصف الفيلم متصور في "إنطاليا" بتركيا، لكن كلنا كنا متفائلين جدًا بالفيلم وكنا متوقعين أنه يعمل شغل حلو أوي".

فيلم "الشاطر"

يُذكر أنّ فيلم "الشاطر" من تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي وبطولة، هنا الزاهد، عادل كرم، مصطفى غريب، أحمد عصام السيد وعدد آخر من الفنانين وضيف الشرف خالد الصاوي.

وتبدأ أحداث الفيلم مع خروج "أدهم" الذي يُجسد شخصيته أمير كرارة، في رحلة من المغامرة والكوميديا، للبحث عن شقيقه، مستعيناً بصديقه "فتوح" الذي يُجسد شخصيته الفنان مصطفى غريب، وخلال وجودهما في تركيا يتعرف إلى "كارمن" التي تُجسدها الفنانة هنا الزاهد؛ لتغير حياته رأساً على عقب بسبب تلك العلاقة، حيث يخوضان رحلة مليئة بالمطاردات والمواقف الكوميدية.

