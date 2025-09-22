في ذكرى رحيله.. يسرا تسترجع ذكريات فنية جمعتها بـ هشام سليم

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 22 سبتمبر 2025 05:09 مساءً - استرجعت الفنانة يسرا، الذكريات الفنية التي جمعتها بالفنان هشام سليم، وذلك بالتزامن مع ذكرى رحيله التي تمر اليوم الثلاثاء الموافق 22 سبتمبر.

ويُعد هشام سليم من النجوم الذين تركوا إرثاً فنياً كبيراً على الساحة الفنية سواء كان درامياً أو سينمائياً على حدٍ سواء، فقد تميز بمسيرة طويلة تنوعت بين الأدوار الإجتماعية والكوميدية، لتصبح أعماله خالدة في ذاكرة الجمهور.

يسرا عن هشام سليم: أعماله عايشة معانا

ووقع اختيار يسرا على مسلسل "ملك روحي" وهو العمل الذي جمع الثنائي وعُرض عام 2003، إذ نشرت مقطع فيديو قصير من إحدى مشاهده عبر خاصية "الاستوري" التابع لحسابها على "إنستغرام"، ظهرت فيه برفقته، وعلقت قائلة: "ربنا يرحم الفنان الجميل هشام سليم، تفضل الطلة واعماله عايشة معانا".

سطور في مشوار هشام سليم الفني

بدأ الفنان هشام سليم مشواره الفني وهو في سنٍ صغير، حين شارك في فيلم «إمبراطورية ميم» عام 1972 مع سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة، ليعود بعدها معها في فيلم «أريد حلاً» 1975، وهو العمل الذي أسهم في تغيير قوانين الأحوال الشخصية بمصر، كما قدم لاحقاً واحداً من أهم أعمال المخرج يوسف شاهين وهو «عودة الابن الضال»، الذي جمعه بنخبة من كبار النجوم.

استمر العطاء الفني لهشام سليم في أعمال تليفزيونية وأفلام خالدة، أبرزها مسلسلات «ليالي الحلمية»، «أرابيسك»، «الراية البيضا»، و«امرأة من زمن الحب»، حتى ختم مشواره بمسلسل «هجمة مرتدة».

يسرا تواصل تصوير فيلم "الست لما"

على جانبٍ آخر، تواصل النجمة يسرا تصوير مشاهدها في فيلمها الجديد "الست لما" المُنتظر عرضه قريباً في دور العرض، وتظهر "يسرا" خلال أحداث الفيلم بشخصية دينا الكردي، وهي إعلامية مؤثرة ومناضلة نسوية في الأربعينيات من عمرها، تتسم بالصرامة والعقلانية. تدير دينا مركزاً حقوقياً يحمل اسم "صوت المرأة"، حيث تعبر من خلاله عن إيمانها العميق بقدرة المرأة على صناعة التغيير، غير أن هذه القوة الظاهرة تخفي خلفها جرحاً نفسياً عميقاً يترك بصمته الواضحة على علاقتها بالرجال.

تدور أحداث فيلم "الست لما"، الذي ينتمي إلى فئة الكوميديا الخفيفة، في إطار اجتماعي يطرح ‏عددًا عدداً من قضايا المرأة بشكل "لايت كوميدي"، ويتطرق إلى نوعية مشكلات لا يسلط الضوء عليها في الأعمال الفنية ولا ‏سيما فيما يتعلق بالعلاقات الزوجية.

ويشارك في بطولة الفيلم، بجانب يسرا؛ درة، ياسمين رئيس، رانيا منصور، عمرو عبد الجليل، وآخرون، والعمل تأليف كيرو أيمن ومحمد بدوي وإخراج خالد أبو غريب.

