الإعلان عن موعد عرض مسلسل "المرسى" المقتبس من قصة تركية.. تعرفوا إلى أبطال العمل

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 22 سبتمبر 2025 04:03 مساءً - يستعد محبو الأعمال الدرامية المقتبسة لمشاهدة أحداث مسلسل "المرسى"، وهو قصة لمسلسل تركي كان بعنوان "على مر الزمان"، ويقوم بأدائه فنانون وفنانات سعوديون، وسيتم عرض أولى حلقاته في 15 من أكتوبر 2025.

بوستر مسلسل المرسى

وطرحت منصة "شاهد" على الإنستغرام بوستر المسلسل، وعلقت وكتبت: "الموج العالي، راح يكشف أسرار تغير مصير عائلة بأكملها، انتظروا مسلسل المرسى. دراما عائلية جديدة تجمع بين الحب والخيانة ابتداءً من 15 أكتوبر".

كما شارك أبطال العمل أيضاً في نشر بوستر المسلسل حيث أعادت الفنانة عائشة كاي نشره، كما نشره حساب mbc1 الذي كتب: "بين الحب والخيانة، الحقيقة مربوطة بمرساة القلب، والبحر مخبي أسرار قادرة تغير كل شي، المرسى ابتداءً من 15 أكتوبر"، كما شاركت منشور شاهد عن العمل.

أما الفنانة أصايل محمد؛ فنشرت بوستر العمل وكتبت: "ابقوا متابعين".

أما الفنان عبد المحسن النمر والفنانة ميلا الزهراني والفنانة سارة الحربي؛ فأعادوا نشر بوستر شاهد وإم بي سي بحساباتهم، وكذلك الفنان عزام النمري شارك بوستر العمل.

مسلسل "المرسى" هو قصة لمسلسل تركي كان بعنوان "على مر الزمان"، ويُعَد ثالث عمل سعودي مقتبس من قصة تركية؛ حيث كان أول عمل هو مسلسل "خريف القلب"، ثم جاء مسلسل "أمي"، وقد لاقى العملان السابقان النجاح وتصدرا الترند على مواقع التواصل الاجتماعي.

مسلسل "المرسى" وأبطال العمل

" هو مسلسل مقتبس من قصة تركية، وكان بعنوان "على مر الزمان" وتقع أحداثه بـ120 حلقة، وسيكون "" من بطولة: الفنان عبد المحسن النمر، خالد البريكي، ميلا الزهراني، عائشة كاي، أحمد شعيب، أصايل محمد، عزام النمري، سارة الحربي، وهو من إخراج فكرت قاضي.

وتدور قصة "على مر الزمان" أو "المرسى" حول "علي أكارسو"، وهو قبطان يسافر كثيراً لفترات طويلة بعيداً عن زوجته وأولاده، وهناك بالغربة يتعرف إلى سيدة تُدعى "كارولين" يقع في حبها وتحاول السيطرة عليه وتطلب منه أن يتخلى عن زوجته "جميلة "وأولاده، ويبدأ الصراع الداخلي بين حب "علي" لزوجته وأولاده وعشقه لـ"كارولين".

