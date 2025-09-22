ريس ويذرسبون تكشف عن تفاصيل مؤلمة من علاقة عاطفية

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 22 سبتمبر 2025 02:04 مساءً - حلَّت النجمة ريس ويذرسبون Reese Witherspoon ضيفة في بودكاست The Interview، حيث تحدثت خلاله عن تفاصيل علاقة عاطفية مرت بها لكنها تركت بداخلها أثراً سيئاً عزمت على التخلص منه والتأقلم مع الحياة من جديد.

ريس ويذرسبون تعيد برمجة عقلها

عن هذه التجربة العاطفية المؤلمة، تحدثت ريس ويذرسبون، البالغة من العمر 49 عاماً، خلال بودكاست The Interview، وشاركت أنها اضطرت لإعادة برمجة عقلها بعد تركها هذه العلاقة، مؤكدة أن معنوياتها تدهورت، مضيفة: "تدخل في علاقات لا تناسبك، وأحياناً لا ترى حتى ديناميكيات ما يحدث"، وتابعت: "عندما خرجت من تلك العلاقة، استغرق الأمر مني بعض الوقت لأستعيد توازني. لقد تدهورت معنوياتي لأنني اعتقدت أن كل تلك الأشياء المريعة التي قالها ذلك الشخص عني كانت صحيحة. كان عليَّ إعادة برمجة عقلي".

تجاوز الصدمة وانعدام الأمان

وتطرقت ويذرسبون أنها على الرغم من تجاوز الصدمة؛ فإنها ظلت تشعر بانعدام الأمان فترة طويلة بعد انتهاء العلاقة، حيث قالت: "استغرق الأمر مني وقتاً طويلاً لأكون هذه المرأة التي أنا عليها الآن. من الصعب جداً أن أكون شخصية عامة. أشعر بتعاطف كبير مع الأشخاص الذين يعيشون حياة عامة ويحافظون على خصوصيتهم".

وأضافت: "يكاد يكون الأمر مستحيلاً في هذه المرحلة، حيث يُجردك الجميع من إنسانيتك، ويلتقطون صوراً لك كما لو كنت حيواناً في حديقة حيوانات بدلاً من أن تكون شخصاً مع أطفاله. كان الأمر صعباً للغاية، وأن تكوني أماً وترغبي في حماية الشباب أمر صعب أيضاً".

تجرية سيئة سابقة

لم تكن هذه التجربة السيئة هي الأولى في سجل ريس ويذرسبون العاطفي؛ فقد سبق أن تحدثت بصراحة عن كيفية تركها لشريك سابق كان يُسيء إليها نفسياً ولفظياً في مقابلتها عام 2018 مع مجلة O، وقالت: "لقد رُسم خط أحمر وتم تجاوزه. ثم تغيرت أفكاري فجأة، كنت أعلم أن الأمر سيكون صعباً للغاية، لكنني لم أستطع المضي قدماً. كان الأمر عميقاً، وكنت شابة حقاً".

وأضافت: "لم أستطع أبداً أن أكون الشخص الذي أنا عليه اليوم. كنت شخصاً مختلفاً أيضاً. لقد غير ذلك شخصيتي على المستوى الشخصي. حقيقة أنني دافعت عن نفسي. أنا شخص مختلف الآن، وهذا جزء من السبب الذي يجعلني قادرة على الوقوف والقول: نعم، أنا طموحٌ؛ لأن أحدهم حاول سلب ذلك مني".

ومن الجدير بالذكر أن ريس ويذرسبون كانت متزوجة من رايان فيليب من عام 1999 حتى عام 2007، وأنجبا آفا، 26 عاماً، وديكون، 21 عاماً. ثم تزوجت جيم توث من عام 2011 إلى عام 2023، والآن هي على علاقة عاطفية برجل الأعمال الألماني أوليفر هارمان.

