هكذا احتفل عمرو دياب بتجاوز أغنيته بابا الـ 100 مليون مشاهدة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 22 سبتمبر 2025 12:58 مساءً - احتفل "الهضبة" عمرو دياب بتجاوز أغنيته "بابا" من أحدث ألبوماته "ابتدينا" الـ 100 مليون مشاهدة، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وذلك بعد أكثر من شهرين من طرحها، هذا بالإضافة إلى حصولها على أعلى نسب استماع سواء عبر مواقع التواصل الأجتماعي أو المنصات الموسيقية.

عمرو دياب يحتفل بتجاوز "بابا" 100 مليون مشاهدة

شارك النجم عمرو دياب من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"، صورة وثَّق من خلالها تخطي أغنيته "" من أحدث ألبوماته "ابتدينا" الـ 100 مليون مشاهدة على موقع "يوتيوب"، وذلك لمدة شهرين متتالين منذ طرحها.

وعلق الحساب الرسمي للفنان عمرو دياب على الصورة، حيث كتب: "أغنية بابا تحطم أكثر من 100 مليون مشاهدة، وتحتل المرتبة الأولى على يوتيوب في مصر للشهر الثاني على التوالي، وهذا الفضل يعود للجمهور الذي يكسر دائمًا كل التوقعات".

https://www.instagram.com/p/DO3Q5iUDb09/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DO3Q5iUDb09/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DO3Q5iUDb09/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

تفاعل الجمهور مع المنشور

وقد تفاعل كل محبي وجمهور الهضبة مع المنشور، وعبروا عن مدى سعادتهم واستحقاقه لهذا الإنجاز نظرًا لجمال أغانيه ومواكباته لكل الأجيال، وجاءت التعليقات كالتالي: "أسطورة، تستاهل كل الخير و النجاح يا هضبة الفن طول عمرك بوصلة الفن و الصناعه، بصراحة الألبوم دمار كسر الدنيا والموسيقي اغاني زي التراكات الاجنبي الالبوم 2025 نقله جديدة لعمرو دياب"، وغيرها العديد من التعليقات.

أغنية "بابا" من كلمات ملاك عادل، ألحان محمد يحيى، توزيع عادل حقي، وميكس وماستر أمير محروس.

ألبوم " ابتدينا"

وكان الهضبةقد طرح ألبوم غنائي في صيف هذا العام بعنوان "ابتدينا" وحقق من خلاله أرقام قياسية بعد أن حققت أغانيه نسب مشاهدات واستماع مرتفعة، وضم الألبوم الذي تعاون فيه "دياب" مع عدد كبير من الشعراء والملحنين، 15 أغنية وهي "خطفوني"، "يالا"، "ما ليش بديل"، "ارجعلها"، "دايماً فاكر"، "شايف قمر"، "ابتدينا"، "يا بخته"، "هلونهم"، "حبيبتي ملاك"، ""، "ما تقلقش"، "خبر أبيض"، "قفلتي اللعبة".

يمكنكم قراءة في أقل من 24 ساعة.. عمرو دياب يتصدر ترند اليوتيوب بكليب أغنيته الجديدة خطفوني

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».