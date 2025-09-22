إصابة توم هولاند ونقله للمستشفى أثناء تصوير فيلم سبايدرمان

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 22 سبتمبر 2025 12:58 مساءً - أثناء مواصلة تصوير مشاهده بفيلم سبايدرمان Spiderman الشهير، تعرض النجم توم هولاند Tom Holland بطل العمل الذي يقوم بدور شخصية سبايدرمان لإصابة خطيرة أدت إلى توقف العمل ونقله إلى المستشفى، وتأجيل التصوير عدة أيام حتى يتعافى ويستطيع استكمال تصوير مشاهده التي تعتمد بشكلٍ كبير على المجاذفة والقفز والحركات السريعة.

إصابة توم هولاند بارتجاج في المخ

أُصيب توم هولاند، البالغ من العمر 29 عاماً، يوم الجمعة الماضية 19 سبتمبر للإصابة بسبب سقوطه أثناء التصوير في استوديوهات Leavesden لفيلمه الرابع في سلسلة أفلام سبايدرمان، الذي يأتي تحت عنوان فيلم Spider-Man: Brand New Day، ونُقل إلى المستشفى، حيث تم تشخيص إصابته بارتجاج خفيف في المخ، وأفادت المصادر الصحفية أن هولاند سيأخذ استراحة من التصوير لعدة أيام للتعافي، بحسب ما صرح به والده؛ دومينيك، خلال حفل عشاء خيري يوم أمس الأحد 21 سبتمبر.

آخر ظهور علني لتوم هولاند

ظهر توم هولاند آخر مرة بشكلٍ علني يوم السبت 20 سبتمبر، برفقة خطيبته زندايا، البالغة من العمر 29 عامًا، لاستضافة إحدى الفعاليات الخيرية، التي تهدف إلى توفير فرص عمل مجدية للبالغين ذوي الهمم.

موعد عرض فيلم سبايدرمان في جزئه الرابع

أكد توم هولاند خلال ظهوره في برنامج "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" أن فيلمه الرابع من سلسلة سبايدرمان "Spider-Man" من إنتاج شركة Columbia Pictures ومن إخراج ديستين دانييل كريتون، سيتم طرحه في دور السينما العالمية في 24 من يوليو 2026.

سبايدرمان Spider-Man: No Way Home

صدر آخر جزء من سلسلة أفلام سبايدرمان Spider-Man: No Way Home عام 2021، لتوم هولاند، زندايا، أنجيلو بروكس، جايكوب باتالون، ماريسا تومي، جيمي فوكس، بيندكت كامبرباتش وألفريد مولينا، ومن إنتاج استديوهات مارفيل وكولومبيا بيكتشرز، وإخراج "جون واتس".

تُستكمل القصة من حيث انتهى الجزء السابق Far From Home سنة 2019، مع انكشاف هوية سبايدرمان الحقيقي "بيتر باركر" علناً من جانب الشرير "ميستيريو"، حيث تدور قصة الفيلم حول مأزق الكشف عن هوية الرجل العنكبوت؛ إذ يطلب "بيتر باركر" المساعدة من دكتور "سترينغ" -الذي يؤدي دوره الممثل بنديكت "كامبرباتش"- وعندما تسوء تعويذة ما، يبدأ الأعداء الخطرون من عوالم أخرى في الظهور؛ ما يجبر "بيتر باركر" على اكتشاف ما يعنيه حقاً أن يكون الرجل العنكبوت.

توم هولاند وبيتر باركر

لعب توم هولاند دور بيتر باركر في ثلاثة أفلام مستقلة أخرجها جون واتس وهوSpider-Man: Homecoming عام 2017، Spider-Man: Far From Home (2019)، Spider-Man: No Way Home عام 2021.

