الموريكس دور2025.. تكريم مميز لـ جوليا قصار عن دورها بمسلسل بالدم

تكريم جوليا قصار عن دورها في مسلسل "بالدم"

حفل الموريكس دور 2025‏

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 22 سبتمبر 2025 02:08 صباحاً - كُرمت الفنانة اللبنانية القديرةفي حفل جوائز الموريكس دور 2025 بجائزة خاصة تقديراً لمسيرتها الفنية الطويلة والحافلة ‏بالإنجازات، ولتميزها في دورها ضمن مسلسل "بالدم" الذي لاقى نجاحاً كبيراً.هي أحد أبرز وجوه المسرح والسينما في لبنان، عُرفت بأدائها القوي وحضورها المميز، وقدرتها على تجسيد الشخصيات ‏المعقدة التي تجمع بين العمق الاجتماعي والإنساني، وعلى الرغم من قلة أعمالها الدرامية إلا أنها تألقت بدور "جانيت" في مسلسلها "بالدم"؛ لتحصد من خلاله جائزة أفضل ممثلة دور أول.وكان قد حظي مسلسل "بالدم" منذ عرض أولى حلقاته بنجاح وإشادات واسعة، ‏ساهمت في تصدره للترند بأحداثه التي يتابعها المشاهدون بشغف. ‏وتدور قصته حول غالية (ماغي بو غصن) التي تكتشف أنها ليست الابنة الحقيقية لروميو (رفيق علي أحمد) وجانيت (جوليا قصار) وأنه ‏تم بالخطأ تبديلها مع مولودة أخرى أو مولود آخر في نفس المستشفى التي شهدت على ولادتهما منذ 45 عاماً، لتبدأ غالية رحلة البحث ‏الشاقة عن والديها الحقيقيين وسط أحداث مشوقة يشهدها العمل.‏العمل من بطولة ماغي بو غصن، بديع أبو شقرا، باسم مغنية، رفيق علي أحمد، جوليا قصار، إلسي فرنيني، جناح فاخوري، نوال كامل، ‏جيسي عبدو، ماريلين نعمان، سمارة نهرا، كارول عبود، فيصل أسطواني، رندة حشمة، سعيد سرحان، تالين أبو رجيلي، والعمل من كتابة ‏نادين جابر وإخراج فيليب أسمر وإنتاج إيغل فيلمز.وقد بدأ مساء اليوم حفلمع توافد النجوم إلى دور في كازينو لبنان حيث أطلّ العديد منهم على السجادة الحمراء قبيل وقت وجيز ‏من بدء الحفل وتسليم الجوائز والتكريمات. وتحمل هذه الدورة شعارًا بعنوان " 25 عاماً.. فجر جديد... مستقبل مشرق".يذكر أن الموريكس دور (‏Murex d'Or‏) هو جائزة فنية لبنانية سنوية رفيعة المستوى، تُمنح لتكريم الإنجازات البارزة في ‏مجالات الفن والغناء والسينما والمسرح على المستوى اللبناني والعربي والدولي. انطلقت الجائزة عام 2000 وسرعان ما أصبحت واحدة ‏من أبرز الفعاليات الثقافية في العالم العربي.