الموريكس دور2025.. تتتويج النجم السوري تيم حسن بجائزة أفضل ممثل عربي

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 21 سبتمبر 2025 11:09 مساءً - في حفل توزيع جوائز الموريكس دور 2025، تُوّج النجم السوري تيم حسن بجائزة أفضل ممثل عربي عن أدائه الاستثنائي في مسلسل ‏‏"تحت سابع أرض"، الذي لاقى نجاحاً نقدياً وجماهيرياً واسعاً .

ويأتي هذا التكريم تتويجاً لمسيرة فنية حافلة، وتفرده في تجسيد الشخصيات المعقدة التي تترك أثراً عميقاً في المشاهدين.‏‏

تيم حسن: "هذه الجائزة هي ثمرة جهد جماعي"

وتوجه الفنان تيم حسن إلى منصة التتويج لتسلم جائزة أفضل ممثل عربي عن أدائه المتميز في مسلسل "تحت سابع أرض"، وبدأ كلمته بتوجيه الشكر للقائمين على الحفل قائلاً: "أشكر القائمين على الحفل.. حضوركم الكريم هو مصدر إلهامي الحقيقي". كما توجه بالشكر لفريق العمل حيث قال: "هذه الجائزة هي ثمرة جهد جماعي.. أتقدم بالشكر إلى المخرج المبدع سامر البرقاوي.. وزملائي الممثلين.. وطاقم الإنتاج.. كل خطوة نجاحنا كانت بفضل العمل الجماعي".

وتابع: "أخص بالشكر منتجنا الأستاذ صادق الصباح.. وزملائي في العمل.. التحديات كانت كثيرة لكن إصرارنا كان أقوى".

وتحدث عن ارتباطه بلبنان قائلًا: "أنا مقيم في لبنان منذ سنوات طويلة.. أكنّ كل الحب والتقدير للشعب اللبناني.. لبنان يستحق الأفضل دائماً".

واختتم كلمته بتحية خاصة حيث قال: "من القلب.. تحية لسوريا الحبيبة.. بلد التاريخ العريق والثقافة الأصيلة.. أتمنى لها مستقبلاً زاهراً.. شكراً لكم جميعاً".

مسلسل "تحت سابع أرض"

يتطرق مسلسل "تحت سابع أرض" الذي كتبه عمر أبو سعدة لمواضيع الفساد والصراعات في المجتمع. ويجسد بطل العمل الممثل تيم ‏حسن دور موسى وهو ضابط تحقيق جنائي يتورط بالفساد، ويكتشف أن شقيقه الذي يقوم بدوره الممثل أنس طيارة وشقيقته التي تلعب ‏دورها الممثلة رهام قصار يعملان في تزوير عملة الدولار. ويدخل في شجار معهما. وهذا يسبب له صراعاً بين أن يحميهما أو ينخرط ‏معهما في هذا العمل غير الأخلاقي. في حين أنه يعتبر عائلته خط أحمر ويهدد أن من سيتعرض لها أنه سيخفيه تحت سابع أرض.

ويأتي المسلسل من إخراج سامر البرقاوي وبطولة تيم حسن، كاريس بشار، منى واصف، أنس طيارة، تيسير إدريس، مجد فضة، سارة بركة وعدد من الفنانين الآخرين.

حفل الموريكس دور 2025‏

وكان بدأ منذ قليل حفل الموريكس دور مع توافد النجوم إلى دور في كازينو لبنان حيث أطلّ العديد منهم على السجادة الحمراء قبيل وقت وجيز ‏من بدء الحفل وتسليم الجوائز والتكريمات. وتحمل هذه الدورة شعارًا بعنوان " 25 عاماً.. فجر جديد... مستقبل مشرق".‏

يذكر أن الموريكس دور (‏Murex d'Or‏) هو جائزة فنية لبنانية سنوية رفيعة المستوى، تُمنح لتكريم الإنجازات البارزة في ‏مجالات الفن والغناء والسينما والمسرح على المستوى اللبناني والعربي والدولي. انطلقت الجائزة عام 2000 وسرعان ما أصبحت واحدة ‏من أبرز الفعاليات الثقافية في العالم العربي.‏



