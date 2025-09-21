انطلاق حفل الموريكس دور بحضور حشد من النجوم.. ووسام حنا مقدم الحفل

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 21 سبتمبر 2025 09:59 مساءً - انطلق منذ قليل حفل الموريكس على شاشة الـ lbci بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام والمجتمع. يحتفل الموريكس دور بيوبيله الفضي حيث تحمل هذه الدورة شعارًا بعنوان " 25years, New Dawn... Bright Future

25 عاماً، فجر جديد...مستقبل مشرق".

نشيد غنائي بمناسبة يوبيله الفضي

وعلى وقع المفرقعات التي انتشرت في فضاء كازينو لبنان حيث تجري وقائع الحفل تم افتتاح الحفل بنشيد غنائي بمناسبة يوبيله الفضي مع الفنانة القديرة رونزى التي قدمت بصوتها أغنية عن الحب والسلام في العالم.

ليليها إطلالة مقدم البرامج والممثل وسام حنا الذي اعتلى المسرح ترافقه فرقة استعراضية قدمت استعراضًا على وقع أغنية "راجع يتعمر لبنان" للفنان الراحل زكي ناصيف وقال وسام حنا: إنها الليلة المنتظرة منذعقدين ونصف من الزمن ارفعوا رؤوسكم بفخر وأنتم في بلد أدهش العالم. أهلاً وسهلاً بكم في لبنان". ثم عرض تقرير للأخوين زاهي وفادي حلو عن مسيرتهما المستمرة بحفل الموريكس دور على مدار 25 عامًا من النجاح. بعدها أطلا على المسرح بإطلالة باللون الأبيض حيث ارتديا بدلتين باللون الأبيض. وتحدثا عن شغفهما المستمر منذ 25 عامًا لغاية الآن.

/

