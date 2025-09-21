إليزابيث بانكس تكشف عن 3 عادات يومية وراء سر جمال بشرتها في سن الـ51

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 21 سبتمبر 2025 08:16 مساءً - في فبراير الماضي، أتمت النجمة العالمية إليزابيث بانكس، الـ51 من عمرها، ولا شك أن بانكس لها مسيرة فنية مُميزة، وكذلك أيضاً تتمتع بجمال مُميّز وملحوظ، وبشرة صحية، وتبدو أصغر من سنها بسنوات. وبهذه المناسبة، أفصحت بانكس عن بعض أسرارها للحصول على بشرة متألّقة، وشيخوخة مُتأخرة.
شاركت الممثلة إليزابيث بانكس عادات يومية بسيطة تتبعها منذ سنوات، ساعدتها في الحصول على بشرة مُتألّقة وشعور جيّد، وأكّدت أن البشرة المتألّقة لا تكمن في العلاجات باهظة الثمن؛ بل في العادات البسيطة.
وفي حديثها مع مجلة People، أشارت إلى أنها تعتمد على ثلاث عادات أساسية: "شرب الماء، وتناوُل طعام صحي، والحصول على قسط كافٍ من النوم".
وقالت بانكس: "النوم هو أكبر تحدٍّ يواجهني، ولكنه أيضاً أهم جزء من روتيني اليومي، الجسم يحتاج من سبع إلى ثماني ساعات من النوم، ويؤثّر على كلّ شيء فيّ، بما في ذلك مظهري وملمس بشرتي".
كما نصحت بانكس للحصول على بشرة رطبة، بشرب كوبين من الماء حين تستيقظين من النوم؛ حتى أنها تُبقي كوبها في مكان ظاهر للتذكير.
وأضافت: "عندما أمارس الرياضة وأتناول طعاماً صحياً وأشعر بالرضا عن نفسي، أشعر حينها بأنني أبدو رائعة".
ورغم اهتمام بانكس القوي ببشرتها ورشاقتها، ولكنها أكّدت أنها ترفض السعي وراء الشباب الدائم. وقالت: "أدرك أنني أتقدّم في السن وأنا سعيدة بذلك، وأنا رافضة للحقن الخاصة بالشيخوخة، ولن أضع إبرة في وجهي أبداً".
عادات إليزابيث بانكس الصحية
الثقة بالنفس والإيجابيةإلى جانب العادات الصحية، تؤمن بانكس بأن العقلية الإيجابية والثقة بالنفس، ضرورية للحصول على صحة جيدة: "الأمر يتعلق بسلوكك، التخلُّص من الحديث السلبي عن الذات، والتمسُّك بمشاعرك الإيجابية تجاه نفسك، يفيد كثيراً. والثقة بالنفس لا تقل قوة عن أيّ مَصل".
وأضافت: "عندما أمارس الرياضة وأتناول طعاماً صحياً وأشعر بالرضا عن نفسي، أشعر حينها بأنني أبدو رائعة".
ورغم اهتمام بانكس القوي ببشرتها ورشاقتها، ولكنها أكّدت أنها ترفض السعي وراء الشباب الدائم. وقالت: "أدرك أنني أتقدّم في السن وأنا سعيدة بذلك، وأنا رافضة للحقن الخاصة بالشيخوخة، ولن أضع إبرة في وجهي أبداً".
