بدء توافد النجوم على السجادة الحمراء لحفل الموريكس دور

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 21 سبتمبر 2025 08:16 مساءً - بدأ منذ قليل توافد النجوم إلى حفل الموريكس دور في كازينو لبنان حيث أطلّ العديد منهم على السجادة الحمراء قبيل وقت وجيز من بدء الحفل وتسليم الجوائز والتكريمات. وتحمل هذه الدورة شعارًا بعنوان " 25years, New Dawn... Bright Future

25 عاماً، فجر جديد... مستقبل مشرق".

النجوم على السجادة الحمراء لحفل الموريكس دور



ومن المشاهير الذين حضروا نقيب الفنانين اللبنانيين نعمة بدوي والفنانين ريتا حايك، نبيلة عبيد، ورد الخال، بيسان اسماعيل، باسكال صقر، مادونا، محمد فضل شاكروزوجته، وملكة جمال لبنان ندى كوسا، والمحرجة ميرنا خياط.وقد جاءت إطلالاتهم مبهرة وهي عادة دأب عليها حضور الموريكس دور الذي تتجه الأنظار إليه ليس فقط كمحطة تكريمية للإنجازات والإبداعية الفنية إنما كمحطة تبرز فيها الأناقة والتميز للنجمات الحاضرات من خلال إطلالاتهن المميزة التي تخطف الأنظار. وقد عبّر النجوم على السجادة الحمراء في لقاءات مع الوسائل الإعلامية على أهمية المهرجان بالنسبة لهم الذي يأتي تتويجًا لجهودهم وأعمالهم الفنية وللجمهور أيضًا الذي بات يترقبه كمحطة ثابتة سنويًا. ووحه النجوم تحية شكر لمؤسسي الجائزة الشقيقين الطبيبين زاهي وفادي حلو على جهودهما الدائمة في هذا المجال.

https://www.instagram.com/p/DO3ucVoiKik/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DO3ucVoiKik/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DO3ucVoiKik/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

https://www.instagram.com/p/DO3vJbgCEYr/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DO3vJbgCEYr/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DO3vJbgCEYr/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

تكريم للموسيقار الراحل زياد الرحباني

تشهد دورة اليوبيل الفضي للـ"موريكس دور" التي ستقام يوم الأحد 21 سبتمبر الجاري، تقديم تحية وفاء لروح الموسيقار الراحل زياد الرحباني الذي توفي في 26 يوليو الفائت تخليدًا لذكراه وعطاءاته الكبيرة وإسهاماته البارزة التي أغنت الفن اللبناني بأعمال خالدة. وستقدم لوحة فنية مميزة تجسد بعضًا من أعماله على المسرح.

مشاركة روبوت بتقديم فقرات الحفل

روبوت على السجادة الحمراء في حفل الـ موريكس دور- خاص سيجتي تصوير جيمي أبو نكد



وفي توجه بارز لمواكبة التطور التكنولوجي الحاصل في العالم، سيتم في حفل الـ موريكس دور الاستعانة بـ"روبوت" يلعب دور المذيع للمشاركة بتقديم بعض فقرات الحفل في خطوة سباقة مثيرة للانتباه هي الأولى من نوعها في مثل هذه الحفلات التكريمية لتتويج الفائزين بالجوائز. وبهذا تكون إدارة الموريكس دور سجلت نقطة إبداعية تضاف للحفل، ويهدف القائمون على الحفل من ذلك، خلق التميز وتقديم جديد يتوج اليوبيل الفضي للـ"موريكس دور" وأيضًا إدخال التكنولوجيا التي باتت حاضرة في كل المجالات، إلى عالم الفن.

جائزة الـ موريكس دور التي تعرف أيضًا بالجائزة الذهبية انطلقت في 4 يونيو من العام 2000 في فندق الريجنسي بالاس، بمبادرة شخصية من الشقيقين الدكتور زاهي وفادي حلو اللذين رغبا تسليط الضوء على الأعمال الفنية الناجحة والإنجازات التي تتحقق في مجالات الغناء والسينما والمسرح ليس على الصعيد اللبناني فقط بل عربيًا وعالميًا أيضًا ومنح جوائز تكريمية للمبدعين. سنة فسنة، شهد حفل الموريكس دور توسعًا وتزايدًا وانتشارًا أكبر حتى بات منطبعًا في أذهان الجميع كتقليد سنوي أشبه بمظاهرة فنية تمتد رقعتها على مدار العالم العربي.



لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».