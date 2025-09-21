بدر الشعيبي يُعلن عن حصول فرقة ترند برودكشن على 6 جوائز في مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 21 سبتمبر 2025 03:59 مساءً - أعلن الفنان بدر الشعيبي عن حصول فرقة ترند برودكشن على 6 جوائز في مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي، وشارك متابعيه صوراً له مع أعضاء الفرقة، وهم يحملون جوائز وشهادات من المهرجان. وعلق بدر الشعيبي وكتب: "ولله الحمد الكويت بفرقة ترند برودكشن تحصد 6 جوائز دولية في مهرجان الأسكندرية المسرحي الدولي عن مسرحية أنتم مدعوون إلى حفلة: جائزة الحلول الخلاقة للمخرج هاني الهزاع، جائزة أفضل تأليف: فاطمة العامر مركز ثانٍِ، جائزة أفضل أزياء: فاطمة العازمي مركز ثانٍ، جائزة التميز: محمد الكليبي، جائزة التميز: حسين الحداد، جائزة التميز: سلمى شريف، اللهم لك الحمد والقادم أفضل بإذن الله".

وتفاعل معه عدد من الفنانين والفنانات وكذلك تفاعل متابعوه وهنأوهم على هذه الجوائز وباركوا لهم.

مسرحية "أنتم مدعوون إلى حفلة"

أعمال قادمة لبدر الشعيبي

نشاطات الفنان بدر الشعيبي القادمة

وكانت مسرحية "أنتم مدعوون إلى حفلة" لفرقة ترند برودكشن قد مثلت دولة الكويت فييوم الجمعة 19 سبتمبر 2025، وهي من تأليف فاطمة العامر ومن إخراج هاني الهزاع وإشراف عاموكان الفنانقد أعلن عن عمل عالمي له سيُعرض خلال شهر أكتوبر 2025 بعنوان "أحدب نوتردام"، وشارك متابعيه بوستر العمل وعلق وكتب: "من باريـس إلى الكويـت، النجموالنجم فهد الصالح والنجم ناصر الدوسري، في العمل العالمي أحدب نوتردام اعتباراً من 15 / 10 علـى مسرح نـادي الكـويت كيفـان".وكان الفنانقد كشف مؤخراً عن ملامح ألبومه "الحل الصعب" الذي ضم 7 أغانٍ، وهي: "التاريخ"، "مثل البحر"، "غربلولي"، "زي الكاميرا"، "يلا نغني"، "للظروف أحكام"، "نرجسي".

ويتميز الألبوم بأنه منوّع، يجمع بين الأغاني الخليجية والمصرية.

كما يستعد لتقديم مسرحية شهر فبراير 2026، وهي بعنوان "كرنفال فبراير"، من إخراجه، ومن تأليف مريم نصير، وألحان بشار الشطي، أما النص الغنائي فهو لمحمد الشريدة.

