ماذا قالت أحلام عن مشاركتها في ظهران أكسبو بمناسبة اليوم الوطني 95؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 21 سبتمبر 2025 03:59 مساءً - عبَّرت الفنانة أحلام عن سعادتها وحماسها للاستعداد للمشاركة بحفل بالمملكة العربية السعودية، وتحديداً في الظهران بمناسبة اليوم الوطني السعودي 95، وشاركت جمهورها عدداً من الصور لها لدى وصولها إلى المنطقة الشرقية بالسعودية، وعلقت وكتبت: "من سنين وأنا أسمع عن دفء قلوبكم ومحبتكم... والآن جاء الوقت اللي أعيشها معاكم، موعدنا في الشرقية لأول مرة بتاريخ 22 سبتمبر في ظهران إكسبو، رح نغني مع بعض للوطن، للحب، وللفرح، مستنياكم بكل الشوق يا أجمل جمهور".

وكانت الشركة المنظمة للحفل بنش مارك قد نشرت فيديو لوصول الفنانة أحلام للظهران عبر حسابها على الإنستغرام، وعلقت وكتبت: "وصلت فنانة العرب أحلام للشرقية، بحماس ومجموعة كبيرة من أجمل أغانيها في حفلة مميزة ضمن حفلات اليوم الوطني 95 ".

كما نشرت بوستر الحفل وكتبت فيه: "فرحتنا باليوم الوطني تكمل مع فنانة العرب أحلام ضمن حفلات اليوم الوطني، 22 سبتمبر الشرقية ظهران أكسبو".

آخر حفلات الفنانة أحلام

وكان آخر حفل أحيته الفنانةبالمملكة العربية السعودية، وتحديداً بمدينة جدة على مسرح عبادي الجوهر أرينا، جاء بعنوان "فنانة العرب" ضمن حفلات موسم جدة، قدمت من خلالها العديد من الأغاني المميزة لها التي تفاعل معها الجمهور بالمسرح.

كما أحيت مؤخراً حفلين، الأول بالمسرح الأثري بقرطاج بعد غياب دام 28 عاماً، بمهرجان قرطاج الدولي بالدورة الـ59. أما الحفل الثاني فكان بمهرجان جرش في المسرح الجنوبي، كما أحيت قبلها حفلاً بدبي، وذلك في منتدى الإعلام العربي في حفل ختام توزيع جائزة قمة الإعلام العربي.

