فعاليات جوية وبحرية في سماء المملكة وشواطئها وعروض الألعاب النارية بمناسبة اليوم الوطني ٩٥

أعلن معالي المستشار تركي بن عبد المحسن آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA) يوم (السبت) عن عدد من الفعاليات التي تنظمها الهيئة بمناسبة اليوم الوطني السعودي ٩٥، والتي ستقام في جميع مناطق المملكة، حيث تقام فعاليات العروض الجوية والبحرية في سماء المملكة وعلى شواطئها، إذ تزدان المدن بألوان الطائرات الاستعراضية ومناوراتها التي تزين الأجواء، إلى جانب العروض البحرية، التي تشارك فيها العديد من الفرقاطات والزوارق والمسيرة البرية بالآليات والعربات، والفرقة الموسيقية.

وتقام هذه العروض بمشاركة كل من رئاسة الحرس الملكي، ووزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، ووزارة الحرس الوطني، والهيئة العامة للطيران المدني، وشركة مطارات القابضة، وشركة خدمات الملاحة الجوية السعودية (SANS)، والخطوط الجوية العربية السعودية، وشركة الطائرات المروحية (THC) وطيران أديل، وطيران الرياض. وهيئة الإذاعة والتلفزيون التي ستنقل العرض الرئيس في اليوم الوطني على الهواء مباشرة عبر قناة السعودية.

كما تستعد مدن المملكة لإطلاق عروض الألعاب النارية حيث سيبدأ إطلاقها عند الساعة التاسعة من مساء يوم الاثنين ٢٣ سبتمبر، في تزامن يشمل ١٤ مدينة، لتضيء سماء الوطن بألوان زاهية ولوحات إبداعية تعكس روح المناسبة.

وسيكون سكان العاصمة الرياض على موعد مع العرض في منطقة “بنبان”، فيما تشهد الدمام عروضًا مماثلة على الواجهة البحرية، وفي جدة في “جدة آرت بروميناد، ونادي اليخوت” وذلك لمدة سبع دقائق.

أما في المدينة المنورة فسيشاهد الجمهور الألعاب النارية فوق حديقة الملك فهد المركزية إضافة إلى حديقة السلام في حائل. كما ستقام العروض في عرعر بالحديقة العامة، وسكاكا في مركز الأمير عبدالإله الحضاري، وأبها في حديقة المطل وساحة الاحتفالات، والباحة في منتزه الأمير حسام، وتبوك في الحديقة المركزية، وبريدة في منتزه الملك عبدالله الوطني، وجازان في الكورنيش الشمالي، والطائف في منتزه الردف، فيما تشهد نجران عروضها في حديقة الملك سعود مساء ٢٤ سبتمبر.