منة عرفة تبدأ تصوير مسلسل لعدم كفاية الأدلة

تعيش الفنانة منة عرفة، حالة من النشاط الفني خلال الفترة الحالية، لاسيما على مستوى الدراما التلفزيونية، حيث بدأت تصوير أولى مشاهدها في المسلسل التشويقي "لعدم كفاية الأدلة"، أمس السبت، داخل أحد الديكورات بالقاهرة، وذلك تمهيدًا لعرضه خلال الفترة المقبلة، ضمن مسلسلات الـ"أوف سيزون".

المشاهد الأولى جمعت بين منة عرفة وأحمد صفوت، داخل إحدى المناطق الزراعية، على أن يبدأ باقي الفنانين اتباعًا تصوير الحلقات الخاصة بهم، خلال الأيام المُقبلة.

أحمد صفوت في كواليس التصوير - الصورة من المركز الإعلامي للشركة المنتجةمية

لعدم كفاية الأدلة.. حلقات متصلة منفصلة في إطار تشويقي

أبطال مسلسل لعدم كفاية الأدلة

كواليس تصوير عدم كفاية الأدلة - الصورة من المركز الإعلامي للشركة المنتجة

شيري عادل تعتذر عن المسلسل

منة عرفة حاضرة في رمضان 2025 بمسلسلين

، عبارة عن حلقات متصلة منفصلة، يستعرض عددًا من القضايا التي شغلت الرأي العام في مصر خلال السنوات الماضية، ولم تُغلق بسبب عدم وجود أدلة كافية، وذلك في إطار إنساني تشويقي.المسلسل يُشارك في بطولته عددًا كبيرًا من الفنانين، منهم سهر الصايغ، محمد ثروت، صبري فواز، جوري بكر، محمود عبد المغني، إسلام جمال، أحمد صفوت، تامر نبيل، وليد فواز، رامي الطمباري، محمد الصاوي، منة عرفة، ياسر علي ماهر، محمد الصاوي، هلا السعيد، مفيد عاشور، حسن العدل وآخرين، والعمل تأليف شادي أسعد وإبراهيم ربيع، وإخراج أحمد حسن.وكانت الفنانة شيري عادل، قد اعتذرت مؤخرًا عن المشاركة في، لانشغالها بالتحضيرات الخاصة بمشروعها السينمائي الجديد "حين يكتب الحب" الذي تُشارك في بطولته إلى جانب كلّ من: معتصم النهار في أولى تجاربه بالسينما المصرية، أحمد الفيشاوي، ريم مصطفى، سوسن بدر، محسن محيي الدين، السورية سارة بركة، إلهام صفي الدين، نانسي صلاح، شريف حافظ، وغيرهم، والفيلم من تأليف سجى محمد الخليفات وإخراج محمد هاني.يُذكر أن منة عرفة تواجدت في موسم دراما رمضان 2025 خلال مسلسلين؛ هما: "وتقابل حبيب" بطولة ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، بسنت شوقي، صلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، بسنت أبوباشا، إنجي كيوان، أحمد عبد الله، بتول الحداد، والعمل من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيري.

وتدور أحداث مسلسل "وتقابل حبيب" حول ليل التي تكتشف خيانة زوجها لها وتزوجه عليها، مما يدفعها إلى الإنفصال عنه والبدء في رحلة عاطفية جديدة. خلال هذه الرحلة، تواجه ليل العديد من الصراعات العاطفية، وتكتشف أسراراً عن عائلة زوجها السابق، مما يضعها في مواجهة صعبة خاصة مع زوجة طليقها، في الوقت الذي تدخل فيه بعلاقة حب شائكة مع شقيق طليقها.

كما شاركت أيضاً في مسلسل "جوما"، بطولة ميرفت أمين، ريم البارودي، محمود عبد المغني، تامر عبد المنعم، فراس سعيد، محمد مهران، مارتينا عادل، ومن تأليف أحمد صبحي وإخراج محمد النقلي، ويدور العمل في دراما نفسية تشويقية، تدور أحداثه حول تقاطع حياة طبيب نفسي مع حياة مجموعة من الأشخاص الذين يعانون من مشاكل نفسية وعقد ماضية.

